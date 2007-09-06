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۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

دولت نهم پایبند به اصول و ارزش های انقلاب است

دولت نهم پایبند به اصول و ارزش های انقلاب است

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: دولت نهم دولت پایبند به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری شب گذشته در پنجمین نشست ائمه جماعات استان اظهار داشت: دولت نهم را می توان دولت انتظار دانست زیرا منتظر کسی است که به طور دائم در حال تغییر و تحول است.

وی با اشاره به این که سفرهای استانی رئیس جمهور و به تبع آن سفرهای شهرستانی مدیران بیانگر فرهنگ جدیدی از مدیریت کشور است، خاطر نشان کرد: در این مدیریت جدید، سیاست دولت، ارتباط مستمر مدیران با مردم است تا از این طریق بتوانند بیشتر با مشکلات مردم آشنا شوند.

بختیاری ادامه داد: این امر باعث ایجاد نوعی وفاق و همدلی در میان مسئولان و مردم خواهد شد و در همین خصوص معاونت سیاسی و امنیتی استانداری موظف شده است تمامی نارضایتی های اجتماعی را شناسایی و به شکل ماهانه مورد بررسی قرار دهد.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود شرایط کنونی کشور را بسیار حساس ارزیابیکرد و افزود: در مقابل هر اقدامی که منجر به ناکارآمدی دولت اسلامی می شود همه ما مسئول هستیم و باید پاسخگوی خون شهیدان باشیم و در این میان جریانات اصول گرا و اصلاح طلب نیز مستثنی نخواهند بود.

کد مطلب 547078

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