دولت نهم پایبند به اصول و ارزش های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری شب گذشته در پنجمین نشست ائمه جماعات استان اظهار داشت: دولت نهم را می توان دولت انتظار دانست زیرا منتظر کسی است که به طور دائم در حال تغییر و تحول است.

وی با اشاره به این که سفرهای استانی رئیس جمهور و به تبع آن سفرهای شهرستانی مدیران بیانگر فرهنگ جدیدی از مدیریت کشور است، خاطر نشان کرد: در این مدیریت جدید، سیاست دولت، ارتباط مستمر مدیران با مردم است تا از این طریق بتوانند بیشتر با مشکلات مردم آشنا شوند.

بختیاری ادامه داد: این امر باعث ایجاد نوعی وفاق و همدلی در میان مسئولان و مردم خواهد شد و در همین خصوص معاونت سیاسی و امنیتی استانداری موظف شده است تمامی نارضایتی های اجتماعی را شناسایی و به شکل ماهانه مورد بررسی قرار دهد.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود شرایط کنونی کشور را بسیار حساس ارزیابیکرد و افزود: در مقابل هر اقدامی که منجر به ناکارآمدی دولت اسلامی می شود همه ما مسئول هستیم و باید پاسخگوی خون شهیدان باشیم و در این میان جریانات اصول گرا و اصلاح طلب نیز مستثنی نخواهند بود.