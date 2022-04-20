ثبت حدود ۱۳ هزار واقعه ازدواج طی سال گذشته در استان همدان

اسد حسن زاده زورمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳ هزار و ۳۶ مورد ولادت به ثبت رسیده است، عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱.۸ درصدی داشته است.

وی به طور متوسط در هر شبانه روز تعداد ۶۳ نوزاد و طی هر ساعت ۳ نوزاد در سطح استان متولد شده اند، تصریح کرد: از ولادت‌های ثبت شده طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۰۶ مورد دوقلو بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در همین مدت، تعداد ۱۹ مورد سه قلوزائی در سطح استان به ثبت رسیده، در خصوص وضعیت وفات در استان گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴ هزار و ۳۷۸ مورد وفات به ثبت رسیده است.

حسن زاده زورمند ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴.۷ درصدی داشته است؛ به نوعی که به طور متوسط در هر شبانه روز ۴۰ فوت و طی هر ساعت ۲ مورد وفات در سطح استان ثبت شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه طی سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۹۸۱ مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده، از افزایش ۳.۷ درصدی این آمار نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی در ادامه گفتگو از کاهش ۴ درصدی طلاق در استان نیز سخن گفت و افزود: تعداد سه هزار ۸۰۹ مورد واقعه طلاق ثبت و به طور متوسط در هر شبانه روز ۳۶ واقعه ازدواج در سطح استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان بیشترین اسم‌های انتخابی سال ۱۴۰۰ برای نوزادان متولد شده در استان را به ترتیب برای پسران امیرعلی، علی، آریا، امیرحسین و حسین و در گروه دختران فاطمه، رستا، زهرا، آوا و آیلین اعلام کرد.

وی به وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای طرح تاکنون تعداد یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۸۴ مورد درخواست کارت هوشمند ملی اخذ شده است.

حسن زاده زورمند این میزان را معادل ۹۶.۸ درصد از جمعیت واجد شرایط استان همدان اعلام کرد و گفت: از این تعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارت تحویل و مابقی نیز به صورت سه شیفت در دست چاپ و توزیع است که با برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم حداکثر تا پایان نیمه اول سال کل درخواست‌ها چاپ و تحویل شوند.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر، حدود ۲۰ هزار کارت آماده تحویل در ادارات و دفاتر پیشخوان وجود دارد که پیامک اطلاع رسانی برای صاحبین آنها ارسال شده، افزود: افراد به محض دریافت پیامک باید شخصاً به آدرس‌های اعلام شده در متن پیامک مراجعه و نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.