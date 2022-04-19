به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله جلیلیان ظهر سه‌شنبه در مراسم جهاد تبیین که با حضور امام جمعه کرمانشاه و جمعی از مسئولان استان در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: رهبری بارها بر موضوع تبیین تاکید کردند و فرمودند این امر فریضه واجب فوری است و تمام اقشار مردم در این امر دارای مسئولیت هستند مانند جنگ تحمیلی که تمام مردم در صحنه نبرد حضور داشتند.

وی افزود: نمونه بارز جهاد تبیین حرکت حضرت زهرا (س) است که به تنهایی برای دفاع از امام زمان خود در میدان حضور یافتند و در این مسیر به شهادت رسیدند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برخورداری از روحیه خستگی ناپذیر، داشتن اطلاعات مستند و بیان قوی و در نظر گرفتن شرایط مخاطب در انجام فریضه جهاد تبیین ضروری است.

جلیلیان بیان کرد: دشمن امروز درصدد ناامید کردن مردم از شرایط کشور و دولت انقلابی است و سرعت تغییرات و اصلاح امور نشانه آینده روشن است و دولت سیزدهم با مشکلات بسیاری مانند کسری بودجه، بدهی‌های دولت گذشته به بانک مرکزی، کاهش فروش نفت و… رو به رو بوده اما دولت در تلاش است که با بهبود شرایط وضعیت کشور را سامان دهند.

وی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم با رویکرد مطلوب خود کشور را معطل برجام و مذاکرات هسته‌ای نکرده و با روحیه جهادی و انقلابی در حال تلاش است و رهبری فرمودند دولت تحرک خوبی داشته که نوید روزهای روشن را می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با اشاره به عدم تغییر مدیران در کشور، گفت: بانیان وضع موجود هنوز در بسیاری از ارگان‌ها در رأس امور هستند و پُست‌های مهم را اختیار دارند کسانی که با عملکرد ضعیف خود و چشم داشتن به بیرون از کشور مشکلات بسیاری را به وجود آورده‌اند.

جلیلیان اضافه کرد: دشمن امروز قصد دارد با تفرقه افکنی و اختلاف بین شیعه و اهل سنت، تضعیف جایگاه روحانیت و برهم زدن روابط بین ایران و کشورهای همسایه نظیر افغانستان کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کند.