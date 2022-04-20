از انتفاضه الکترونیک تا چشم ناظر بر فلسطین

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه_ فاطمه ترکاشوند: عبارت «انتفاضه» برای دست‌کم دو یا سه‌دهه بین مردم جهان شنیده و شناخته شده است. عبارتی که به‌جرات می‌توان گفت به‌عنوان مهم‌ترین حامل فرهنگ بزرگ «جنبش مقاومت مردمی»، این معنی را از فلسطین به سایر کشورهای عربی و حتی تا قلب اروپا با خود حمل کرده است.

«انتفاضه» با «انقلاب» فرق دارد و چنان در مقاومت مردمی فلسطین و شکل رویارویی آنان با آپارتاید ریشه گرفته در سایر زبان‌ها مثل انگلیسی هم ترجیح داده‌اند از ترجمه آن صرف‌نظر کرده و عبارت را با حروف انگلیسی به زبان مقصد منتقل کنند تا معنای آن بهتر حفظ شود.

همین اتفاق است که بنیاد ایده رسانه‌های زنجیره‌ای به نام «Electronic Intifada» قرار گرفته است. رسانه‌هایی که مأموریت خود را این طور تعریف کرده‌اند که انتفاضه را در جهان الکترونیکی هم توسعه دهند. در مطلب پیش رو، یعنی سومین مطلب پرونده مورد اشاره، به معرفی این رسانه و شبکه دیگری که عملکردی شبیه آن دارد، می‌پردازیم.

تا امروز دوقسمت از پرونده «رسانه‌های جهانی حامی فلسطین» منتشر شده که در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه‌اند:

* « الگوی BDS،پرفشارترین جنگ رسانه‌ای با اسرائیل/کجای این مبارزه‌ایم؟»

* «کارزار همبستگی فلسطین و مساله خطرناک یک بستنی برای صهیونیست‌ها»

مشروح قسمت سوم‌ پرونده در ادامه می‌آید؛

انتفاضه پا به جهان آنلاین می‌گذارد

سایت «Electronic Intifada» در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد تا به ساخت منابع آنلاین درباره فلسطین کمک کند و تحلیل‌ها و انتقادات و فعالیت‌ها را بازتاب دهد. مرکز فعالیت این سایت در شیکاگوی آمریکاست و توسط چهار نفر به مرکزیت علی ابونعمه یک فعال فلسطینی-آمریکایی بنیان گذاشته شده است.

این سایت مانند سایر رسانه‌ها و جنبش‌های مشابه تلاش می‌کند با جلب حمایت‌های مالی مردمی در قامت یک جنبش غیرانتفاعی مردم‌نهاد ظاهر شود.

توئیتر این شبکه بیش از ۱۵۰ هزار دنبال‌کننده دارد و عمدتاً به بازتاب مطالب سایت خبری آن می‌پردازد.

این شبکه همچنین در فیس‌بوک هم با بیش از ۳۵۰ هزار دنبال‌کننده، تلاش می‌کند تحولات روز فلسطین را پوشش دهد.

حرکت «Electronic Intifada» در اینستاگرام و یوتیوب هم با ۳۲ هزار و ۱۷ هزار دنبال‌کننده مورد توجه دنبال‌کنندگان وقایع و تحولات فلسطین قرار دارد.

چشمانی ناظر بر فلسطین

یکی از محبوب‌ترین و پربازدیدترین رسانه‌های فلسطین در بستر اینستاگرام، شبکه‌ای از رسانه‌ها را می‌گرداند که کمتر شناخته‌شده هستند.

«Eye On Palestine» با بیش از ۲و نیم میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام، یکی از فعال‌ترین شبکه‌ها در اطلاع‌رسانی تحولات فلسطین به شما می‌آید و از ویژگی‌های آن فعالیت به ۷ زبان اسپانیایی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، اندونزیایی، روسی و ترکی است.

از همین جا هم پیداست که صفحات این شبکه فقط در اینستاگرام توسط یک گروه بین‌المللی از دغدغه‌مندان نسبت به مسئله فلسطین اداره می‌شود اما این موضوع را در لایوهایی که صفحات آن به بهانه‌های مختلف می‌گذارند می‌توان تشخیص داد.

خبرنگاران و کارشناسان مختلف از همه زبان‌های دنیا در این لایوها دعوت می‌شوند تا به تحلیل وقایع فلسطین از منظر خودشان بپردازند.

حقیقت را به اشتراک بگذارید!

ویدئوهای این صفحه اغلب چند ده هزار و گاهی چند صد هزار بازدید دارند که نشان می‌دهد نقش مهمی را در آگاه‌سازی مردم جهان از وضعیت فلسطینیان بر عهده گرفته است.

فیس‌بوک «Eye On Palestine» هم نزدیک به ۴۹۰ هزار دنبال‌کننده دارد و در این بستر اجتماعی هم مانند سایر حلقه‌های زنجیره خود تاکید کرده است که این صفحات از داخل فلسطین راهبری و تولید محتوا می‌شوند.

«Eye On Palestine» در توئیتر توسط بیش از ۳۳ هزار نفر دنبال می‌شود و شعار این شبکه‌ها را تکرار می‌کند که «بیداری را افزایش دهید! حقیقت را به اشتراک بگذارید!»

از ویژگی‌های منحصر به فرد این شبکه، اشتراک‌گذاری ویدئوهای مستقیم و دیده‌نشده از داخل فلسطین و همه مناطق حساس آن نظیر بیت‌المقدس و مسجد الاقصی است.