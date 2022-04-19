مدیران یزد برای جذب اعتبارات عمرانی تلاش جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان منشادی در نشست ذیحسابان استان یزد، نقش آنان را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: در جذب اعتبارات باید قوانین و مقررات ملاک عمل قرار گیرد و نباید از آن عدول کرد.

وی بر رفع موانع جذب اعتبارات، تسهیل در این امر و توجه دادن مدیران دستگاههای اجرایی به الزامات مالی توسط ذیحسابان تاکید کرد و خواستار تعامل سازنده ذیحسابان با مدیران و ارائه مشاوره های لازم و به هنگام به آنان شد.

دهقان منشادی همچنین بر وحدت رویه ذیحسابان در نظام مالی استان، نظم انضباط اداری و دقت نظر در انجام امور محوله، توجه به جایگاه ذیحسابان، انجام ظایف در راهبری سامانه های مالی، مستندسازی فعالیت ها و تجربیات موفق تاکید کرد.

۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح‌های عمرانی و زیربنایی یزد

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد نیز اظهار داشت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی استان اختصاص یافت که از این میزان، ۴۰۴ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه و بقیه به صورت نقدی بوده است.

سعید نورایمانی افزود: اعتبارات یاد شده بین دستگاههای اجرایی استان توزیع شد و آنها تا پایان تیرماه فرصت دارند برای طرح های خود هزینه کنند.

شماری از ذیحسابان استان یزد نیز در این نشست مسائل و مشکلات فراروی خود در حوزه کاری را بیان کردند.