بیان احکام و جزءخوانی قرآن کریم در ۲۸ مسجد شهرستان نهاوند

حجت الاسلام محسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه‌های متنوع و متناسب با ایام ماه مبارک رمضان در نهاوند خبر داد و گفت: ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی است و پرورش روح انسان است و امسال نیز برنامه‌های متنوعی برای اقشار مختلف مردم ترتیب داده شد و در حال برگزاری است.

وی افزود: برنامه‌های زیادی از جمله برنامه فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و مذهبی در حوزه دانش آموزی، جوانان و بزرگسالان، مراسم افطار اولی‌ها، ویژه مراسم شب‌های قدر با حضور مداحان و سخنرانان، برگزاری مسابقات قرآنی و کتابخوانی و… از جمله این برنامه‌ها بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند عنوان کرد: از مهمترین این برنامه‌ها ویژه برنامه تبلیغی گروه مبلغین از قم در سطح مدارس متوسطه و برنامه ستاد عملیات محرم در بوستان شهید سلیمانی با همکاری نهضت بانوان و حوزه علمیه خواهران و فعالین فرهنگی و بیان احکام و پاسخ به شبهات و پزشک عمومی و کتابخانه هم چنین غرفه کودک که با استقبال بی نظیری و ویژه همراه بود.

حجت الاسلام یوسفی گفت: رمضان ماه میهمانی خداوند است و در این ماه درهای رحمت خداوند برای آمرزش گناهان انسان‌ها باز بوده و می‌کوشیم با برپایی چنین مراسم‌هایی هم خود و هم مردم متدین نهاوند نهایت استفاده را از این ماه پربرکت ببرند.

وی با تصریح بر اینکه در دانشگاه‌ها گفتمان دانشجویی برگزار می‌شود، افزود: با توجه به اینکه در شهرستان نهاوند از اول ماه مبارک رمضان، ۱۲۰ مبلغ به مساجد سطح شهرستان اعزام و برنامه‌های متنوعی همچون، نماز جماعت، محورهای جهاد تبیین، بیان احکام و جزءخوانی قرآن کریم در ۲۸ مسجد این شهرستان که بحث تفسیر را هم دارند.

حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه بعضی از هیأت‌ها نیز به صورت مستقل همچون هیئت فاطمیون نهاوند برنامه‌های مستقلی و مناسبتی را برگزار می‌کنند، گفت: در راستای برگزاری برنامه‌های شب‌های قدر تابع ستاد کرونا هستیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) در جمعه آخر ماه شعبان در فضیلت ماه مبارک رمضان و در خطبه شعبانیه سخن گفته‌اند، اظهار کرد: در این ماه نفس‌ها و خواب شما عبادت است، پیامبر (ص) ویژگی‌های فراوانی را در این ماه یادآوری کردند؛ از جمله اینکه تلاوت یک آیه قرآن معادل یک ختم قرآن محسوب می‌شود، درب‌های جهنم بر روی بندگان بسته می‌شود و شیطان‌ها در غل و زنجیر هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند به تشریح شرایط و آداب دعا کردن، اوقات دعا کردن، زمان‌ها و مکان‌های با فضیلت برای استجابت دعا نیز اشاره کرد و افزود: فضیلت و پاداش خواندن قرآن کریم نیز در این خطبه در ایام ماه مبارک رمضان مورد اشاره قرار گرفته است.

حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه ماه رمضان یک ماه استثنایی در بین ماه‌های ۱۲ گانه است، افزود: ماه رمضان ماهی است که بر همه ماه‌ها برتری دارد و همه ساعات و برکات این ماه و کسانی که به عبادت می‌پردازند و نفس می کشند نیز عبادت محسوب می‌شود.