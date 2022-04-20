به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری سهشنبه شب در همایش شکوه هجرت و تجلیل از گروههای جهادی برتر بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: فعالیتهای جهادی از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و این خدمات هیچگاه فراموش نمیشود.
وی با اشاره به اینکه خدماتدهی به محروم همیشه در ذهنها باقی میماند اضافه کرد: جهادگران اهل احسان و نیکوکاری هستند و ضمن اینکه صاحب ارزش هستند در جامعه ارزشمند باقی میمانند و خدماتشان ماندگار خواهد بود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه جهادگران با عبور از خود و دنیا زمینه رشد و صعود خود را به کمال فراهم میکنند افزود: عرصه جهاد یکی از مؤثرترین رسیدن به کمال و سعادت است.
وی با بیان اینکه گروههای جهادی در عرصه احسان، تقوا، جهاد، هجرت و مجاهدت ستارگان سپهر ایران محسوب میشوند ادامه داد: هر انسانی از خودش عبور کند و به جامعه هدف خدماترسانی میکند در مسیر رشد و کمال قرار میگیرد.
آیتالله صفایی بوشهری با تقدیر و تجلیل از خدمات ارزنده جهادگران تصریح کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نماد تمام نمای عبور از خود بود و فقط هدفش خدمت، انس با خدا و رضایت پروردگار بود.
وی با بیان اینکه جهادگران از خودشان یک مهندسی شخصیتی ارزشی میسازند تاکید کرد: جهادگران تنها به فکر رفع مشکلات جامعه هدف از جمله نیازمندان و محرومان هستند که این توقیفی است که خداوند نصیب انسان میکند.
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