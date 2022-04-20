۲۶ مجتمع آبرسانی بسیج سازندگی در خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری شامگاه سه شنبه در مراسم عملیات آبرسانی به مجتمع آبرسانی علی آباد لوله بیرجند بیان کرد: عملیات آبرسانی به علی آباد لوله با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر شهرک فرهیختگان بیرجند، هشت روستا از محل این مجتمع از آب سالم و بهداشتی برخوردار می‌شوند، گفت: این پروژه با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان و بسیج سازندگی اجرایی و در دهه فجر افتتاح می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای انعقاد تفاهم‌نامه طرح بسیج آبرسانی با وزارت نیرو اجرای ۲۶ مجتمع آبرسانی استان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۵۶ میلیارد تومان با مشارکت بسیج سازندگی انجام می‌شود، اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی پنج مجتمع آبرسانی در استان آغاز شده است.

هنری ادامه داد: عملیات اجرایی این ۲۶ مجتمع آبرسانی طی ۳۰ ماه آینده به صورت کامل به اتمام می‌رسد.