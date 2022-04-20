به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، جواد قناعت روز سه شنبه در دیدار با یکی از گروه‌های معدنی فعال در کشور با اشاره به ظرفیت‌ها خراسان جنوبی بیان کرد: این استان پتانسیل زیادی در مواد معدنی داشته که می‌طلبد مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در این راستا پرهیز از خام فروشی مواد معدنی، دستور کار ویژه خراسان جنوبی و اولویت برنامه‌های دستگاه‌های متولی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده از منابع غنی موجود در استان باشیم، گفت: ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی استان، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه‌های کلان اقتصادی محقق می‌شود.

قناعت اظهار کرد: نیاز است در کنار اجرای طرح‌هایی با اشتغالزایی بالا در خراسان جنوبی، از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.