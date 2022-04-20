توزیع مرغ در بازار موجب کاهش قیمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رحمانی اظهار کرد: گوشت مرغ با قیمت مصوب و با بررسی کارشناسی شده ۳۱ هزار تومان اعلام شده که البته این قیمت به عقیده مردم گران، اما به نظر تولید کننده قیمت واقعی است چون قیمت تمام شده همین است و نهاده دامی گران می باشد.
وی افزود: برخی مواقع وفور مرغ در بازار موجب کاهش قیمت از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانو این امر موجب نگرانی تولیدکنندگان شده، چون احتمال ضرر و زیان برای تولید کننده وجود دارد.
رحمانی ادامه داد: باید قیمت مرغ واقعی باشد تا تولید کننده هم ضرر نکند و یکی از وظایف کارگروه تنظیم بازار و مصوب کردن قیمت کالا با در نظر گرفتن منافع هر ۲ طرف، مصرف کننده و تولید کننده می باشد.
وی ادامه داد: پایین آمدن قیمت مرغ از قیمت مصوب در بازار احیاناً موجب ضرر تولید کننده میشود و در ادامه ممکن است به تولید هم خللی وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل و تعدیل بازار، مدیریت توسعه بازرگانی آذربایجان شرقی با همکاری نهادهای متولی یکهزار و ۶۵۰ تن مرغ منجمد در دو هفته آخر اسفندماه سال گذشته با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار توزیع کرد و قیمت مرغ گرم نیز ۳۱ هزار تومان مصوب شد.
وی اضافه کرد: با آغاز ماه مبارک رمضان توزیع ۶۸۰ تن مرغ منجمد دیگر در مرحله اول در قالب طرح ضیافت آغاز شد که در صورت نیاز برای توزیع مرحله دوم نیز آماده هستیم.
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