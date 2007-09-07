به گزارش خبرگزاری مهر، در این فناوری نوین از سیستم خنک سازی مغناطیسی برای سرد نگه داشتن مواد غذایی و خنک سازی محیط استفاده می شود.

دانشمندان دانمارکی دورنمای این فناوری را دستیابی به راندمان بالای انرژی، ارایه سیستمی کم سروصدا برای خنک سازی و انطباق بیشتر با محیط زیست عنوان کرده اند.

بر اساس گزارش copcap ، به گفته محققان یک مگنت عادی ممکن است پاسخی برای این سوال باشد که چگونه درحالی که گرمایش زمینی بازارهای جهانی سیستم های سرد و خنک کننده را گرمتر از گذشته کرده است، جهان را خنک و سرد نگاه داریم.

به گفته این محققان یخچال های آینده ممکن است با استفاده از یک مغناطیس و ماده سرامیک کار کنند که تقریبا نیازی به استفاده از برق نباشد.

تحقیقات و پروژه های اولیه دانشمندان در این زمینه نشان داده اند که می توان دمای اتاقی که بالغ بر 20 درجه سانتیگراد است را با استفاده از این فناوری جدید به 11 درجه سانتیگراد کاهش داد.