توده گردو غبار تا پایان هفته مهمان زنجانی ها است

الناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دیروز توده گردو غبار به استان زنجان نفوذ کرده است، گفت: آلودگی هوا تا اواخر هفته در استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شاخص کیفی هوا تا ساعت ۹۸ بوده و ذرات معلق در هوا کمتر از ۱۰ میکرون هستند، اظهار داشت: وضعیت کیفی هوای استان در حال کاهش است.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست زنجان گفت: توده گردو غبار تشکیل شده در عراق و آلودگی‌های محلی دلیل کاهش کیفیت هوا هستند.

هاشمی تاکید کرد: به دلیل آلودگی هوا افرادی که بیماری دارند و سالمندان و زنان باردار در بیرون از خانه تردد نکنند.