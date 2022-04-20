به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در نشست صمیمی با جمعی از فعالان فرهنگی استان اظهار داشت: سنتهای الهی قانون حاکم بر این جهان است و باید این قانون را شناخته و از آن به درستی استفاده کنیم همانند سایر قوانین از جمله فیزیک و شیمی که خداوند قرار داده و باید از آثار و خواص موجودات در جهت اهداف استفاده کنیم.
وی افزود: این استفاده از ناحیه هر کس که باشد جواب خواهد داد مانند تیزی تیغ که میتوانیم از آن در جهت کار درست و یا کار خلاف استفاده کنیم و تیغ برنده خواهد بود و این قانون الهی است و بستگی دارد هر کس در چه جهتی از آن استفاده کند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: برخی قوانین حاکم بر مادیات هستند اما عالم ملکوتی هم وجود دارد و عناصر دیگری هم در تدبیر عالم دخیل است که عقل محدود بشری به آنجا نمیرسد و وحی و کلام اولیای الهی به میان آمده و سنتهای الهی را برای ما بیان میکنند که اینها همان قوانین حاکم بر جهان آفرینش هستند و اگر ما از آن به درستی استفاده کنیم برد با ما و اگر درست استفاده نکنیم و دیگری درست استفاده کند برد با او خواهد بود.
وی بیان داشت: هر کس تلاش کند به نتیجه میرسد و اگر ما این کار را کنیم به نتیجه میرسیم اما اگر تلاش نکنیم و دشمن تلاش کند به نتیجه میرسد و این سنت الهی است و اینگونه نیست که چون ما مؤمن و مسلمان هستیم حتی با کم کاری به نتیجه برسیم و دشمن علیرغم تلاش به نتیجه نرسد.
آیتالله محامی افزود: اینکه با صبر، پایداری و انجام صحیح؛ کار به نتیجه برسد سنت الهی است و اگر اینکار را رسانههای ما انجام بدهند به نتیجه میرسند و در مقابل اگر اینکار درست را رسانههای دشمن انجام دهند آنها به نتیجه خواهند رسید.
وی تصریح کرد: توجه به کیفیت کار مهم است و در آیات قرآن کلمه احسان به دو معناست یکی به معنای نیکی کردن با دیگران و دوم به معنای انجام صحیح کار که سنت الهی این است و کار صحیح جواب خواهد گرفت و خداوند اجر آن را ضایع نمیکند و این کار با کیفیت نتایج بیشتری را حاصل خواهد کرد و قانون جهان آفرینش پشتیبان کار صحیح و درست است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: استمرار فعالیتها از دیگر تأکیدات است و کار وقتی شروع میشود باید ادامه داشته باشد زیرا کم ماندگار بهتر از کار زیای است که قطع میشود و خداوند نیز به پیامبرش تاکید میدارد که برای نتیجه رسیدن باید در کار صبر و پایداری به خرج دهی و سیستمی که خدا قرار داده از کار درست ماندگار و با استمرار حتماً به نتیجه خواهد رسید و پشتیبانی میشود.
وی تصریح کرد: نکته دیگر توجه به انگیزهها، باطن کارها و جهت گیری آنهاست که اینها تأثیرهای معنوی بر جهان مادی است و انگیزهها در کار تأثیر دارد که متأسفانه ما در کار به آنها نمیپردازیم اما کار ما فرهنگی است و سزاوارترین هستیم که به این نکات توجه کنیم.
آیتالله محامی گفت: اگر خداوند را کمک کنید خداوند نیز شما را کمک کرده و ثابت قدم میدارد و شرط آن این است که کار برای خدا و در جهت یاری و دین خدا باشد و منحصر به عرصه جنگ و رزم جهادی نیست و در سایر عرصهها از جمله جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد تبیین و تبلیغ هم همین گونه است و اگر کار برای خدا و یاری دین خدا باشد قطعاً به نتیجه میرسد و بستگی دارد که ما چیکار میکنیم و آیا به این حجم مادی و گزارش کمی کارها توجه داریم یا به انگیزه کننده کار و جهت کاری که انجام میشود.
وی گفت: تقوا یعنی انسان خود را در جایی قرار دهد که در خطر آسیب دشمن نباشد و انسان بداند که کار را برای رضای خدا انجام میدهد که این فرد هیچگاه به بن بست نمیرسد و راه برون رفت برای او قرار میدهد از جایی که فکرش را نمیکند.
امام جمعه زاهدان با قرائت و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی به آسیب شناسی برخی کارهای فرهنگی پرداخت و گفت: باید از سبک شمردن کار، روی گردانی از انجام وظیفه، دروغ، ناسپاسی، گزارش کار، دروغ، گناه و بی حیایی پرهیز کنیم وگرنه کار به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: حدود دو سال است که قرارگاه فرهنگی استان راهاندازی شده و باید ارزیابی عملکرد صورت گیرد که آیا حضور ما در جهت دهی و شتابدهی به کارها تأثیرگذار بوده یا خیر.
آیت الله محامی خواستار حرکت بیشتر و منسجمتر در قرارگاه فرهنگی استان شد و گفت: باید جلسات کمیتهها با هدف نهایی سازی سند فعالیتها برگزار شود و با تعیین نقشه راه بر اساس آن نقشه گام برداریم.
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