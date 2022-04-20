وضعیت واحدهای تولیدی حمایت شده استان همدان شفاف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع مطالبه گران استان همدان طی نامه ای به استاندار خواستار شفاف سازی وضعیت واحدهای تولیدی حمایت شده استان و میزان اشتغال زایی آنها شدند.

در متن این نامه آمده است:

«جناب آقای قاسمی فرزاد

سلام علیکم

با احترام و ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات به استحضار می رساند در پی گزارش خبری اداره کل روابط عمومی استانداری همدان از جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور جنابعالی و نماینده محترم ولی فقیه در استان و سایر ائمه جمعه و جماعات مبنی بر تشریح اقدامات دولت سیزدهم در استان طی چند ماه اخیر اظهار دارید «تاکنون ۳۰ جلسه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری برگزار شده و بیش از ۵۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگردانده شده اند» همچنین بانک های استان ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی را به بنگاه های تولیدی تخصیص داده اند.

بنابراین، با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری در جهت پرهیز از شعار زدگی در اعلام خدمات ارزشمند دولت انقلابی سیزدهم و جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان نظام اسلامی علیه ملت بزرگ ایران و مطالبه معظم له در خصوص ضرورت جهاد تبیین و لزوم امیدآفرینی و شفافیت در این عرضه تقاضامندیم دستور فرمائید تا اسامی واحدهای تولیدی حمایت شده و میزان اشتغال آفرینی به ضمیمه میزان تسهیلات اختصاص یافته به آنها در آماری شفاف و مستند جهت تنویر افکار عمومی مردم استان در اختیار این مجمع قرار گیرد تا بتوانیم با بهره مندی از ظرفیت تخصصی گروه های جهادی، مطالبه گر در جهت تحقق شعار سال و نیز سیاست های فراموش شده اصل ۴۴ فراهم شود.

بدیهی است؛ مجمع مطالبه گران استان همدان آمادگی خود را برای برگزاری مصاحبه یا میزگردهای تخصصی اعلام و به همین منظور از فرصت ها و رسانه های در دسترس به انتشار اخبار و گزارشات مربوطه اقدام خواهد کرد.

در پایان از عنایت حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.»