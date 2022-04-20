۴۰۰ رشته قنات در سیستان و بلوچستان در اولویت مرمت قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، حسینعلی رمرودی اظهار داشت: با تداوم خشکسالی، ضرورت احیا و مرمت و بازسازی و حفظ آبدهی قنوات برای بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: سال گذشته مرمت و بازسازی ٢٠٨ رشته قنات با اعتبار بیش‌از ۵٨٠ میلیارد ریال در تعهد این مدیریت بوده که تاکنون مرمت و بازسازی ١٠٠ رشته به اتمام رسیده است.

سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین بقیه قنات‌های پارسال با پیشرفت فیزیکی بالای ٧٠ درصد در حال اجراست.

وی با بیان اینکه با صرفه‌ترین، منطقی‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه استحصال آب، قنات است و همین موضوع ضرورت تأمین اعتبار برای طرح‌های مرمت و بازسازی قنات را دوچندان می‌کند، گفت: عملیات مرمت و بهسازی قنوات انجام شده در خاش شامل کول گذاری، ریزش برداری، سنگ بند سیمان، طوقه چینی، بغل بری، تغییر مسیر و پوشش بتنی مظهر قنات بوده است.

رمرودی گفت: هم‌اینک هزار و ۹۲۵ رشته قنات با ۲ هزار و ۳۲۷ کیلومتر طول در سیستان و بلوچستان وجود دارد که بیشترین آنها در شهرستان‌های خاش، نیکشهر، سراوان و ایرانشهر قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت آب قنات در بخش کشاورزی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان جزو استان‌های قنات خیز کشور محسوب می‌شود به گونه‌ای که رتبه ۶ کشور در تعداد و رتبه چهارم در وابستگی به آب قنات را دارد.