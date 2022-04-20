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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۱۴

۴۰۰ رشته قنات در سیستان و بلوچستان در اولویت مرمت قرار دارند

۴۰۰ رشته قنات در سیستان و بلوچستان در اولویت مرمت قرار دارند

زاهدان- سرپرست مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: مرمت و بازسازی ۴٠٠ رشته قنات امسال در برنامه است که تحقق این هدف نیازمند اعتباری بیش‌از ١٢٠ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، حسینعلی رمرودی اظهار داشت: با تداوم خشکسالی، ضرورت احیا و مرمت و بازسازی و حفظ آبدهی قنوات برای بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: سال گذشته مرمت و بازسازی ٢٠٨ رشته قنات با اعتبار بیش‌از ۵٨٠ میلیارد ریال در تعهد این مدیریت بوده که تاکنون مرمت و بازسازی ١٠٠ رشته به اتمام رسیده است.

سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین بقیه قنات‌های پارسال با پیشرفت فیزیکی بالای ٧٠ درصد در حال اجراست.

وی با بیان اینکه با صرفه‌ترین، منطقی‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه استحصال آب، قنات است و همین موضوع ضرورت تأمین اعتبار برای طرح‌های مرمت و بازسازی قنات را دوچندان می‌کند، گفت: عملیات مرمت و بهسازی قنوات انجام شده در خاش شامل کول گذاری، ریزش برداری، سنگ بند سیمان، طوقه چینی، بغل بری، تغییر مسیر و پوشش بتنی مظهر قنات بوده است.

رمرودی گفت: هم‌اینک هزار و ۹۲۵ رشته قنات با ۲ هزار و ۳۲۷ کیلومتر طول در سیستان و بلوچستان وجود دارد که بیشترین آنها در شهرستان‌های خاش، نیکشهر، سراوان و ایرانشهر قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت آب قنات در بخش کشاورزی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان جزو استان‌های قنات خیز کشور محسوب می‌شود به گونه‌ای که رتبه ۶ کشور در تعداد و رتبه چهارم در وابستگی به آب قنات را دارد.

کد مطلب 5471287

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