حجت الاسلام محمدهادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: باتوجه به بهتر شدن شرایط کرونایی کشور و اذن ستاد کرونا امسال شاهد برپایی باشکوه و منظم شبهای قدر در تمام نقاط استان همدان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه با توجه به دستورالعمل ستاد کرونا مبنی بر اینکه اگر مراسم در فضای باز برگزار شود از حیث جمعیت و ساعت محدودیتی وجود ندارد؛ خاطرنشان کرد: اگر مراسم شبهای قدر در فضای بسته برگزار شود؛ طبق دستورالعمل ستاد کرونا در شهرهای قرمز با ۳۰ درصد جمعیت، شهرهای نارنجی ۵۰ درصد و در شهرهای زرد مراسم باید با ۷۰ درصد گنجایش برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه تعداد ۱۵۰۰ نقطه تبلیغی در استان همدان آماده برگزاری مراسم شب قدر است، گفت: این نقاط، شامل مصلیهای تبلیغی، گلزار شهدا، بقاع متبرکه، مساجد، هیأت، تکایا و منازل مادران و خواهران شهدا خواهد بود.
حجت الاسلام نظیری با تصریح بر اینکه زمان در نظر گرفته در مکانهای پوشیده حداکثر یک ونیم ساعت پیش بینی شده، یادآور شد: مردم دارالمومنین استان همدان این فرصت را غنیمت بشمارند و از این سفره برکت و جلب رحمت الهی بهره مند شوند.
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