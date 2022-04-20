دستگاه های گلستان مکلف به استفاده از تولیدات استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد زنگانه صبح چهارشنبه در کارگروه رفع موانع تولید، اظهار کرد: بسیاری از افرادی که وارد حوزه تولید می‌شوند از همان ابتدا اهلیت آنها ثابت نشده، بنابراین باید بررسی دقیق شود.

وی ادامه داد: کسانی که بخش عمده منابع مورد نیاز برای راه اندازی یک واحد تولیدی را از طریق دریافت تسهیلات می‌خواهند تامین کنند، در بخش اقتصاد موفق نخواهند بود.

استاندار گلستان تامین بخش عمده واحد صنعتی را از طریق تسهیلات سرمایه گذاری چالش برانگیز دانست و اضافه کرد: باید بخش خصوصی برای کسب و کار آورده مناسبی داشته باشد و تنها در این صورت موفق خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر دقت کنیم حجم قابل توجهی از پروژه‌های نیمه تمام استان مبتلا به همین موضوع هستند.

زنگانه در خاتمه به استفاده از محصولات تولید استان تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند از محصولات تولیدی استان استفاده کنند و این برای تمامی دستگاه‌ها ضروری است.