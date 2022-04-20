زمینه مهاجرت از حاشیه شهرها به روستاها باید فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در جمع مدیران بنیاد مسکن استان در شیراز، بر لزوم افزایش سهمیه روستاها در طرح جهش ملی مسکن تاکید کرد و افزود: باید تلاش شود سهمیه بیشتری از این طرح به روستاها اختصاص یابد تا پایداری ماندن در روستاها بیشتر شود.

وی ادامه داد: اگر کسی که در حاشیه شهر زندگی می‌کند به روستا مهاجرت کرد باید مورد تشویق قرار گیرد و می‌توان با اقدامات حمایتی در جهت تهیه مسکن در روستا و اختصاص تسهیلات ویژه و مشوق‌هایی در این زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا را نیز رقم زد.

ایمانیه اظهار داشت: یک روستایی زمانی حاضر به ماندن در روستا است که نخست شغلش تأمین باشد، برخورداری از امکاناتی همچون اینترنت، تلفن و جاده مناسب در روستاها گرچه ضروری است اما آنچه موجب ماندن روستایی در روستا می‌شود داشتن شغل و درآمد برای امرار معاش است.

استاندار فارس گفت: لازم است که با توافق قرارگاه اشتغال استان، همزمان با ساخت مسکن در روستاها، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز فراهم شود تا هیچ روستایی از جمعیت خالی نشود.

ایمانیه ادامه داد: قطعاً گردشگری نیز می‌تواند در ایجاد شغل و ماندگاری در روستاها مؤثر باشد و لذا باید با همکاری معاونت گردشگری، روستاهای هدف گردشگری در استان افزایش یابد. وی گفت: تا پایان امسال با همکاری بنیاد مسکن و هماهنگی بهزیستی، باید تمام خانواده‌های دارای دو معلول در استان صاحب خانه شوند.