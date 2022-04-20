علما و مراجع بزرگ بر حضور مردم در مسجد مقدس جمکران تاکید داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی در مراسم سالروز تأسیس مسجد مقدس جمکران که شامگاه سه شنبه در این مسجد برگزار شد اظهار داشت: مفسران شیعه و سنی بیان کردند فقط قربانی کردن که در قرآن آمده شعائر الله نیست، بلکه هر امری که برای دین و خداوند باشد به آن شعائر الله اطلاق می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: حضور در مکان نورانی مسجد مقدس جمکران و حضور در بین منتظران ظهور که انسان را به یاد امام زمان (عج) می‌اندازد، حتماً شعائر الله است چرا که این مسجد مقدس نورانیت دارد و انسان در این محل نسبت به امام زمان (عج) احساس قرب می‌کند.

حجت الاسلام مؤمنی با اشاره به داستان بنای مسجد مقدس جمکران ابراز داشت: حسن مثله جمکرانی که امام زمان (ع) به وی دستور بنای مسجد جمکران را داده‌اند، اهل روستای جمکران بوده که تاریخ این روستا به قبل از ظهور اسلام می‌رسد که مردم این منطقه بعد از ظهور اسلام، مسلمان شدند و در زمانی که خفقان بوده و شیعیان در فشار حکومت جور بودند به این منطقه روی می‌آوردند.

وی بیان داشت: حسن مثله جمکرانی را در بیداری و نه در خواب نزد امام زمان (عج) بردند که این امر نشان از مقام بالای برخی از افراد دارد که ممکن است در مشاغل مختلفی باشند و امام پس از دستور ساخت مسجد مقدس جمکران فرمودند، هر کسی در این مکان نماز بخواند گویی در خانه خدا نماز خوانده است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: حسن مثله به امام می‌گوید کسی حرف مرا قبول نمی‌کند اما امام چندین راه به او نشان می‌دهد که مردم حرف او را باور کنند از جمله قربانی کردن که بواسطه آن بیماران شفا می‌یابند.

وی ابراز داشت: در طول سال و مناسبت‌های مختلف بسیاری از زائران از راه دور و نزدیک خود را به مسجد مقدس جمکران می‌رسانند و در این مکان مقدس نماز می‌خوانند و علما و مراجع بزرگ نیز دستور دادند که مردم خود را به مسجد جمکران برسانند.

حجت الاسلام مؤمنی بیان داشت: آیت الله بروجردی رفتن به مسجد جمکران را تاکید می‌کردند و آرزو داشتند مسیر قم به جمکران آسان شود چرا که در گذشته این مسیر ناهموار بوده است و می‌بایست از بین باغ و بیابان گذر می‌کردیم و امکانات لازم وجود نداشت.

وی با بیان اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری بارها به مسجد مقدس جمکران مشرف شدند افزود: حاج قاسم سلیمانی مقید بودند به ویژه در مواقع خاص که عملیاتی داشتند به قم مشرف می‌شدند و در مسجد مقدس جمکران نماز می‌خوانند همینطور شهید صیاد شیرازی بارها در این مکان حضور می‌یافتند و به اقامه نماز می‌پرداختند.

استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: در برهه‌ای قم خشکسالی شد که مردم نزد آیت الله کوه کمره‌ای رفتند و ایشان فرمود نزدیک مسجد مقدس جمکران بروید و از خداوند بخواهد تا باران ببارد.