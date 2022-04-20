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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۳۷

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

سرعت واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه ۲ برابر متوسط کشوری

سرعت واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه ۲ برابر متوسط کشوری

کرمانشاه- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از سرعت ۲برابری واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه نسبت به متوسط کشوری خبر داد.

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کنونی اولویت دانشگاه کرونا است که به یاری خداوند دانشگاه تا کنون موفق و سرآمد بوده و این امر جز با زحمات و تلاش‌های شبانه روزی مجموعه دانشگاه میسر نمی‌شد.

وی افزود: در حال حاضر سرعت واکسیناسیون در استان کرمانشاه ۲ برابر متوسط کشوری است که این امر با همت معاونت بهداشتی و در یک کار جهادی با مراجعه حضوری به درب منازل انجام می‌شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در اکثر کشورها نشانه‌هایی از افزایش کرونا دیده شده که می‌تواند نشان دهنده آغاز پیک‌های جدید باشد، لذا باید آمادگی لازم را در این خصوص داشته باشیم.

وی ادامه داد: واکسیناسیون موجب افزایش سطح ایمنی در جامعه شده، همانطور که آثار آن را در کاهش تلفات پیک ششم مشاهده کردیم.

کد مطلب 5471322

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