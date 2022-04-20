به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری صبح شنبه در نشست با اعضای هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: روابط عمومی دستگاههای اجرایی در استان، حلقه واسط میان مردم و مسئولین به عنوان بهترین ظرفیت برای انعکاس و بازتاب دستاوردهای دولتمردان در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار میروند.
وی افزود: در این راستا با توجه و اهمیت موضوع شعار سال و همچنین شرایط کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی لازم است روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان در سایه تعامل و هم افزایی با اصحاب رسانه اقدام کنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز افزود: نقش شورای روابط عمومیهای استان به دلیل وظیفه خطیری که بر عهده دارد، بر کسی پوشیده نیست چراکه ارتباطی دو سویه با بدنه اصلی سازمان اعم از مدیران و مخاطبان را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه جایگاه روابط عمومی و شورای روابط عمومی به عنوان تصمیم گیر و تصمیم ساز در سازمانها نقش اساسی بر عهده دارند، تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی با اشراف اطلاعاتی خود باید از ظرفیت روابط عمومیها در پیشبرد اهداف عالیه سازمانهای خود بهره مند شوند.
رئیس شورای اطلاع رسانی استان البرز با بیان اینکه خداوند متعال با سوگند به قلم اهمیت این موضوع را به بشر گوشزد کرده است، افزود: روابط عمومی دائماً در معرض دید همگان و قضاوت همگانی قرار دارد بنابراین فعالیت در این حرفه رسالت سنگینی است که باید با نگاهی تخصصی به تثبیت جایگاه روابط عمومی در بدنه سازمانها و نهادها مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا خروجی فعالیتهای صورت گرفته منجر به آگاهی درست و دقیق مردم از خدمات خدمتگزاران به نظام و انقلاب و همچنین ایجاد امید و مشارکت مردمی در تمامی عرصهها شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز خواستار برگزاری نشست شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی در سال جاری شد و گفت: بررسی جنبههای اطلاعرسانی و پیوستهای رسانهای برای عملیاتی شدن شعار سال در دستگاههای اجرایی استان ضرورتی است که باید در نشست مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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