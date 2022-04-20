راهداری خراسان جنوبی در ستاد اجرایی سفر برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در کمیسیون ستاد اجرایی خدمات سفر استان از مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان با عنوان دستگاه برگزیده تجلیل کرد.

در کمیسیون ستاد اجرایی خدمات سفر از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در نوروز ۱۴۰۱ که منجر به توفیق خراسان جنوبی در میزبانی از مسافرین نوروزی شد تقدیر شد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط دبیرخانه ستاد استان کسب عنوان «دستگاه برگزیده استان» در ارائه خدمات مؤثر در راستای سفر ایمن و با آرامش برای مسافرین به این دستگاه اختصاص یافت.

جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی در ستاد اجرایی خدمات سفر استان یادآور شد: خراسان جنوبی در طرح نوروزی ۱۴۰۱ رتبه اول کشور را در کاهش تلفات جاده‌ای کسب کرده است.