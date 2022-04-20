۱۶ هزار مددجوی مازندرانی صاحب شغل می شوند

حجت الاسلام بشیرعالیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد اشتغال ۱۶ هزار مددجو حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مددجویان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: برای اشتغال مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، یکی از سیاست راهبردی این اداره کل درسال گذشته پرداخت ۴۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات اشتغال استان به صورت ۱۰۰ درصدی در شهرستان‌ها بوده که جذب شده است.

وی اضافه کرد: از محل پرداخت تسهیلات اشتغالزایی درسال گذشته به مددجویان زیرپوشش ونیز کارفرمایانی که اقدام به جذب مددجویان این نهاد کرده بودند، درمجموع برای حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ مددجو زیرپوشش این نهاد فرصت شغلی ایجاد شد.

۱۳۰۰ مددجو امسال صاحبخانه می‌شوند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران همچنین از برنامه این اداره کل، برای ساخت ۱۳۰۰ خانه برای نیازمندان زیرپوشش امسال در استان خبر داد و گفت: درسال های اخیر اقدام‌های خوبی برای خانه دارشدن مددجویان زیرپوشش این نهاد در قالب پرداخت تسهیلات ویژه وبلاعوض انجام شد.

حجت الاسلام عالیشاه افزود: درحال حاضر پایش فقر در مازندران شروع شده و تلاش داریم در این زمینه میزان کمک‌های شبکه‌های نیکوکاری را نیز افزایش دهیم.

هدفگذاری برای جذب ۲۰ هزار حامی درمازندران

وی همچنین از هدف گذاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران برای جلب ۲۰ هزار حامی برای ایتام استان خبر داد وگفت: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ یتیم در مازندران زیر پوشش خدمات حمایتی این اداره کل قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اضافه کرد، سرانه موردنیاز ایتام در استان حدود ۸۴۰ هزار تومان که نسبت به میانگین سرانه کشوری بالا است.

حجت الاسلام علیشاه همچنین در خصوص برگزاری جشن گلریزان دراستان گفت: تاکنون در ۱۷ شهرستان مازندران جشن گلریزان برگزار شده که حضور خیران وکارهای خیریه‌ای که درشهرستان آمل انجام می‌شود، بسیار متفاوت وباشکوه تر از دیگر شهرهای استان است.

وی افزود: با توجه به تعدد واستقبال خوب خیران درآمل، نخستین مرکز خیرین جهیزیه ساز مازندران در آمل راه‌اندازی شده است. د

رحال حاضر حدود ۸۰ هزار خانوار مازندرانی زیرپوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام‌خمینی استان هستند.