افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی سفر رئیس جمهور به استان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ جواد قناعت با اشاره به تشریح نتایج نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: سومین سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی در شهریور ماه سال گذشته انجام شد، که ۲۸۵ طرح و پروژه برای استان به همراه داشت.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات لحاظ شده برای استان در قالب مصوبات این سفر، ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات ریالی است.

وی با بیان اینکه ۱۹ وزارتخانه و سازمان، عهده دار این مصوبات می‌باشند، گفت: مسئولیت پیگیری مصوبات سفر در سطح ملی، معاونت اجرایی رئیس جمهور و در استان، معاونت عمرانی است.

به گفته وی؛ تا کنون بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از تعهدات سفر، به استان تخصیص پیدا کرده و طی ۸ مرحله به استان پرداخت شده است.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با عنایت به ضعف‌هایی که در وضعیت راه‌های استان داریم یک سوم اعتبارات و مصوبات سفر به حوزه راه اختصاص دارد.

قناعت تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، کل مصوبات طی یک بازه زمانی سه ساله و تا سال ۱۴۰۲ عملیاتی می‌شود و بخش معدودی هم در سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع تعهدات ریالی برای سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۱۴ درصد محقق شده است.

وی متذکر شد: علیرغم روال عادی، در جلسه با معاون رئیس جمهور چند مصوبه جدید به مصوبات سفر اضافه کردیم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در این جلسه در قالب متمم مصوبات سفر، مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان برای بخش کشاورزی و ۲۵۰ میلیارد تومان هم برای سایر بخش‌ها مصوب کردیم.

قناعت تأکید کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی استان افزوده شد و به این ترتیب اعتبارات عمرانی به رقم ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره به از قلم افتادن برخی دستگاه‌ها از مصوبات سفر، اظهار داشت: برای این دستگاه‌ها نیز در این جلسه، مصوباتی لحاظ شد.