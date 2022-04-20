به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز در آئین افتتاح جشنواره بزرگ قرآنی بهترین پناه که در اردوگاه شهید رجایی برگزار شد، گفت: بیش از دو سال که درگیر ویروس منحوس کرونا هستیم و بسیاری از برنامه‌های سپاه به ویژه اردوهای راهیان نور تحت الشعاع این شرایط قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به فروکش کردن ویروس، این برنامه به نحو بسیار خوبی اجرا شد، مطرح کرد: تعداد قابل توجهی از استان البرز به این اردوی معنوی اعزام شدند و به برکت وجود و تلاش بسیجیان و خادمین عزیز مردم که امروز در این برنامه معنوی شرف حضور دارند، برنامه‌های خوبی به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با بیان اینکه بسیجیان، نور چشم ما هستند و تلاش‌ها، زحمات و مجاهدت‌های آنها با اقدامات مادی قابل جبران نیست، خبر داد: پس از ماه مبارک رمضان، همه این بسیجیان و خادمینی که در طول این مدت زحماتی را متحمل شدند، به پاس قدردانی از آنها، به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

سردار حیدرنیا جشنواره بزرگ قرآنی بهترین پناه را ابتکار پاسداران در خصوص انس بیشتر با قرآن کریم در ایام کرونا دانست و با بیان اینکه امسال سومین دوره این رویداد بزرگ قرآنی برگزار می‌شود، عنوان کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۴۵ هزار نفر از سراسر کشور و حتی خارج از کشور در این جشنواره معنوی شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه بی شک این قبیل اقدامات و جشنواره‌ها مورد نظر خداوند متعال نیز هست، از تمامی دست اندرکاران اجرای این جشنواره بزرگ تشکر و قدردانی کرد و ادامه داد: امید است خداوند بیش از پیش توفیقات روزافزونی در خصوص اجرای این گونه برنامه‌های معنوی به همه ما عنایت کند.