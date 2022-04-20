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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰

واکنش دبیرستاد حقوق بشر به طرح جنجالی انگلیس برای اخراج پناهجویان

واکنش دبیرستاد حقوق بشر به طرح جنجالی انگلیس برای اخراج پناهجویان

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به طرح جنجالی انگلیس برای اخراج پناهجویان گفت: برنامه دولت انگلیس، نقض تعهدات و مسئولیت بین المللی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی در پی امضای طرح انتقال اجباری پناهجویان توسط نخست وزیر انگلیس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناهجویان، نقض تعهدات و مسئولیت بین المللی این کشور است. این اقدام، ملاحظات بشری و اخلاقی را کاملاً نادیده گرفته است. کارنامه سیاه حقوق بشری انگلیس به خودی خود، گویاست!»

براساس این گزارش، بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد در نظر دارد آن دسته از پناهجویان را که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور می‌شوند، به کشور آفریقایی رواندا بفرستد.

کد مطلب 5471449

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