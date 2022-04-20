واکنش دبیرستاد حقوق بشر به طرح جنجالی انگلیس برای اخراج پناهجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی در پی امضای طرح انتقال اجباری پناهجویان توسط نخست وزیر انگلیس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناهجویان، نقض تعهدات و مسئولیت بین المللی این کشور است. این اقدام، ملاحظات بشری و اخلاقی را کاملاً نادیده گرفته است. کارنامه سیاه حقوق بشری انگلیس به خودی خود، گویاست!»

براساس این گزارش، بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد در نظر دارد آن دسته از پناهجویان را که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور می‌شوند، به کشور آفریقایی رواندا بفرستد.