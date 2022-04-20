  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۵۵

بحران جمعیت/ ۱

آینده جمعیتی ایران با این شرایط تماشایی نیست

آینده جمعیتی ایران با این شرایط تماشایی نیست

استاد جمعیت شناسی گفت: تغییر نگرش خانواده‌ها به فرزند آوری، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری و مشکل مسکن از جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است.

علی پژهان استاد جمعیت شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییرات جمعیتی که امروز شاهد آن هستیم حاصل روزگار گذشته بوده است که در حقیقت آینده‌ای را برای ما رقم خواهد زد که برای ما ناآشناست.

پژهان با بیان اینکه با شرایط فعلی آینده جمعیتی ایران تماشایی نیست افزود: سال ۹۸، ۱۷۰ هزار تولد کمتر از سال ۹۷ داشتیم و سال ۹۷ هم از سال ۹۶، ۱۲۰ هزار تولد کمتر بوده است. پس بنابراین روند نشان می‌دهد ما با کاهش جمعیت در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ جمعیت شناسی امروز نمی‌تواند بگوید که ما به لحاظ جمعیتی وضع خوبی داریم؛ افزود: ما متأسفانه به لحاظ جمعیتی در وضع اسفناکی هستیم و وضعیت جمعیتی ما به صورت خالص سال گذشته با هفته‌ای حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تولد، کمی بیش از ۳۰۰ هزار نفر تولد داشتیم در حالی که در سال ۹۷ یعنی فقط ۴ سال قبل با حدود ۱۹ هزار تولد در هفته، سالانه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شد.

این استاد دانشگاه افزود: کاهش زاد و ولد و کاهش باروری بسیار جدی است و طی این ۴ سال میزان باروری و زاد و ولد ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی بر کاهش زاد و ولد اثر گذار بوده است؛ گفت: تحولات اجتماعی و نگرشی یکی از عوامل عمده در بروز این کاهش زاد و ولد بوده است. ذات مدرنیسم به شکل‌گیری این نگرش منجر شده است. محصول مدرنیسم خانواده‌های کوچک‌تر و کاهش فرزندآوری و یا ازدواج نکردن است.

پژهان با اشاره به مفهوم اقتصادی فرزند افزود: در روزگاری نه چندان دور فرزند موجب افزایش قدرت خانواده شده و آبروی اجتماعی محسوب می‌شد. اما امروزه فرزندآوری دیگر تأمین کننده نیازی از خانواده‌ها نیست. اگر دیروز فرزندان ارث ساز بودند امروز بچه‌ها ارث خور هستند.

بلاتکلیفی مردم نسبت به آینده، مهم‌ترین عامل کاهش زاد و ولد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نگاه جامعه به فرزند آوری تغییر کرده است؛ ادامه داد: نگاه به باروری خیلی مهم است. ناامیدی روزافزون نسبت به آینده طبیعتاً اثرگذار است. مهمترین عاملی که به نظرم به کاهش زاد و ولد منجر شده است بلاتکلیفی مردم نسبت به آینده خصوصاً در زمینه‌های اقتصادی است. مردم شاهد بدعهدی برخی مسئولان و بی وفایی دولت‌ها بوده‌اند. حجم ورودی دانشگاه‌ها با میزان استخدام و اشتغال فارغ التحصیلان متناسب نبوده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان دلایل اقتصادی را تنها علت کاهش زاد و ولد دانست؛ تصریح کرد: امروز خانواده‌هایی وجود دارند که به لحاظ اقتصادی وضع خوب دارند؛ اما اقدام به فرزند آوری نمی‌کنند. تغییر نگرش خانواده‌ها به فرزند آوری، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری و مشکل مسکن از جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است.

کد مطلب 5471473
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جمشید RO ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      3 0
      پاسخ
      🍁عجیب نیست .. مسیولان از طرفی مردم را به.. ازدواج و فرزندآوری.. تشویق و از خطرات کم شدن ازدواج و نسل ایرانی ابراز خطر می‌کنند!.....و از طرف دیگر....بجای الویت اشتغال مردان....تمامی ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی.. بانکها و بیمه ها..و.و...به استخدام و اشتغال زنان مشغولند!!!...
    • GB ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      16 0
      پاسخ
      اول شرایط اجتمایی و اقتصادی را درست کنید بعد از فرزنداوری صحبت کنید
    • مهدی IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      11 1
      پاسخ
      به قرآن قسم که دیگه هر کاری کنن فرزند آوری زیاد نمیشه من خودم یه بچه دارم فکر دومی بودم که همه پولام رو موسسه آرمان کشید بالا یخورده پول داد اونم گذاشتم بورس ضرذم جبران بشه دیدم اونم ۶۰ درصد ضرر کردم .حالا بچه بیارم که حقشو بدزدن نه داداش اینا فقط به فکر کارگر و پیاده نظام خودشون هستن
    • حسن IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      4 0
      پاسخ
      ذائقه تعدادی از مردم با تبلیغات فضای مجازی لجن وماهواره بسوی نگهداری والفت با حیوان از قبیل سگ وگربه تغییر پیدا کرده واز جوانان که بگذریم سالمندان هم ترجیج می دهند بجای انس با نوه باحیوان معاشرت نمایند
    • فتح الله IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
      4 0
      پاسخ
      وضع جمعیت اصلا اینگونه که ایشان گفته نیست. سال 1400 به اندازه سال 99 زاد و ولد داشتیم که امارش منتشر شده. روند کاهش زاد و ولد متوقف شده. پارسال یک میلیون و 106 هزار تولد ثبت شده . این میزان دو برابر زاد و ولد در آلمان است. عجیب است کشورهای اروپایی اینقدر اعلام بحران نمی کنند که ما می کنیم !

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها