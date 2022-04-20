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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳

استانداری مرکزی اعلام کرد؛

تغییر ساعت کاری ادارات استان مرکزی به مناسب شب‌های قدر

تغییر ساعت کاری ادارات استان مرکزی به مناسب شب‌های قدر

اراک - استانداری مرکزی در آستانه فرا رسیدن شب‌های قدر، در اطلاعیه‌ای نحوه تغییر ساعت کاری ادارات استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی ساعت کار روزهای بعد از شب‌های قدر، کاهش می‌یابد.

در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی آمده است: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان از فضائل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره مندی از برکات شب‌های قدر، به استناد مصوبه هیئت دولت در خصوص تعیین ساعت کار کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان و موافقت استاندار مرکزی در این خصوص، بدین وسیله زمان شروع به کار دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه یکم اردیبهشت ماه و دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه، ساعت ۹.۳۰ تعیین می‌شود.

کد مطلب 5471489

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      با دو ساعت تاخیر باید ساعت 10 بیایم سر کار نه 9/30

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