به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی ساعت کار روزهای بعد از شب‌های قدر، کاهش می‌یابد.

در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی آمده است: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان از فضائل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره مندی از برکات شب‌های قدر، به استناد مصوبه هیئت دولت در خصوص تعیین ساعت کار کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان و موافقت استاندار مرکزی در این خصوص، بدین وسیله زمان شروع به کار دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه یکم اردیبهشت ماه و دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه، ساعت ۹.۳۰ تعیین می‌شود.