پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی ۲۴ ساعات آینده در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است.
وی اضافه کرد: پیش بینی میشود از بعدازظهر فردا و تداوم آن طی هفته آینده، به تناوب با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، وقوع ناپایداریهای موقت جوی به صورت بارش خفیف و پراکنده باران و در برخی از نقاط گاهی رعدوبرق و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد و فردا در برخی از نقاط مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در این مدت جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
مساعدی افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و از امشب گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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