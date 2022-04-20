استفاده از ظرفیت دفاع مقدس برای تحقق جهاد تبیین در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت سالروز سوم خرداد استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه جهاد تبیین از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: دفاع مقدس و ارزشهای والای آن می‌تواند در این مسیر برای تقابل با جریان سازی که دشمن علیه ما دارد مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت دفاع مقدس و برنامه‌های فرهنگی برای جهاد تبیین در سراسر استان سمنان استفاده شود، افزود: افتخارات ما در دفاع مقدس باید برای نسل‌های آینده بازگو شده و انتقال یابد و در فضای اثرگذار اجتماعی نیز از طریق اقدامات مؤثر در دستور کار قرار گیرد.

دفاع مقدس گنجینه ارزشمند و تمام نشدنی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه آمادگی و قابلیت نیروهای مسلح برای مقابله با برنامه‌های ترکیبی دشمن، باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز منتقل شود تا اقدامات ما در جامعه تقویت شود، تاکید کرد: در جهاد تبیین برای تأثیرگذار تر بودن اقدامات، ضرورت دارد تا از ظرفیت هنر نیز به خوبی استفاده شود و لازم است در این مسیر پرداختن به ارزش‌ها و آرمان‌های شهدای شاخص استان و معرفی آنان در دستور کار قرار گیرد.

ریواده با اشاره به اینکه از ظرفیت ستادهای گرامیداشت دفاع مقدس برای تبیین ارزشهای انقلاب و شهدا و برگزاری برنامه‌های شاخص و پرمحتوا در این ایام در استان استفاده شود، افزود: دوران دفاع مقدس و ارزش‌های والای آن، گنجینه‌ای تمام نشدنی در مسیر تمدن سازی در سایه گام دوم انقلاب است.

وی با بیان اینکه جلسات ستاد و کارگروه‌ها به صورت مستمر و مؤثر برای ارائه برنامه‌های پر محتوا برگزار شود، گفت: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی سه مؤلفه ای است که در گام دوم انقلاب مورد توجه است. از سوی دیگر در نظریه نظام اسلامی، گنجینه تمام نشدنی دفاع مقدس یکی از ظرفیت‌های تمدن سازی در تحقق این مهم است.