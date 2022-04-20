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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برگزاری جشنواره ملی هنر در مامایی توسط علوم پزشکی خراسان شمالی

برگزاری جشنواره ملی هنر در مامایی توسط علوم پزشکی خراسان شمالی

بجنورد- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از برگزاری نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی، طی خردادماه سال جاری از سوی این دانشگاه خبر داد.

بهرام بیباک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های جمعیتی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بسیج جامعه پزشکی و بسیج جامعه هنرمندان، نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی در هفدهم خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: فرزندآوری، جوانی جمعیت، ترویج زایمان طبیعی، خوشایندسازی زایمان طبیعی، سلامت زنان و مردان، مراقبت‌های پیش از بارداری، دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان محورهای جشنواره است.

بیباک بیان داشت: تمامی رشته‌های تحصیلی علوم پزشکی، انسانی، ریاضی، مهندسی، هنر، کشاورزی، علوم حوزوی، اختراعات و ایده می‌توانند در این جشنواره شرکت و آثار خود را ارسال کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه این جشنواره دارای امتیاز آموزش مداوم و فرهنگی و همراه با جوایز نفیس است، ادامه داد: دریافت آثار از پانزدهم فروردین ماه جاری آغاز شده و آخرین مهلت ارسال آثار نیز پانزدهم اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی ماما است.

کد مطلب 5471539

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      0 0
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      بالاترین هنر در چامعه کنونی تنظیم جمعیت با لشگر 100 میلیونی وبیکاری است
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      0 3
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      اقای دکتر عزیز همه پول ندارند یا پارتی و...که 2 سال بچه های پشت کنکورشان را به کشورهای همسایه بفرستند بعد بیارن توپزشکی دولتی کشور.مردم ندارند پس کمتر بیارند بهتره

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