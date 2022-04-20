برگزاری جشنواره ملی هنر در مامایی توسط علوم پزشکی خراسان شمالی

بهرام بیباک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های جمعیتی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بسیج جامعه پزشکی و بسیج جامعه هنرمندان، نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی در هفدهم خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: فرزندآوری، جوانی جمعیت، ترویج زایمان طبیعی، خوشایندسازی زایمان طبیعی، سلامت زنان و مردان، مراقبت‌های پیش از بارداری، دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان محورهای جشنواره است.

بیباک بیان داشت: تمامی رشته‌های تحصیلی علوم پزشکی، انسانی، ریاضی، مهندسی، هنر، کشاورزی، علوم حوزوی، اختراعات و ایده می‌توانند در این جشنواره شرکت و آثار خود را ارسال کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه این جشنواره دارای امتیاز آموزش مداوم و فرهنگی و همراه با جوایز نفیس است، ادامه داد: دریافت آثار از پانزدهم فروردین ماه جاری آغاز شده و آخرین مهلت ارسال آثار نیز پانزدهم اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی ماما است.