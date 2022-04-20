شب قدر و فرصتی برای بخشیده شدن

خبرگزاری مهر - گروه استانها- سمیه نوری: شب قدر شب تجلی میعاد انسان با خداوند است شب از خود جدا شدن و غرق شدن در دریای رحمت، محبت و مهربانی خدا بوده و این شبها فرصتی برای بازگشتن به سوی حضرت حق و توبه کردن از گناهان و پیمودن راه درست، فرصتی برای پاک کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی است شب قدر فرصت خوبی برای سبک شدن روح از بار گناهان بوده و فرصتی دوباره برای اظهار شرمساری و پشیمانی از گذشته را انسان فراهم میکند.
«قدر» در لغت به معنای اندازه و اندازه گیری بوده و «تقدیر» نیز به معنای اندازه گیری و تعیین است اما معنای اصطلاحی «قدر»، عبارت است از ویژگی هستی و وجود هر چیز و چگونگی آفرینش آن و به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودی هر چیزی «قدر» نام دارد.
در قرآن کریم آیههای که به صراحت بیان کند شب قدر چه شبی است دیده نمیشود اما از جمعبندی چند آیه از قرآن کریم میتوان فهمید که شب قدر یکی از شبهای با عظمت و با اهمیت ماه رمضان است که سه آیه از قرآن کریم قرآن شامل: «شَهرُ رَمَضانَ الَّذِی اُنزِلَ فیهِ القُرءانُ»، «اِنّا اَنزَلنهُ فی لَیلَةٍ مُبرَکةٍ» و «اِنّا اَنزَلنهُ فی لَیلَةِ القَدر» میتوان به وجودیت و تاکید قرآن به شب قدر پی برد.
نکته مهمّی که درباره شبهای «احیا» باید مورد توجه مؤمنان قرار گیرد این است که باید شب را تا سپیده صبح به عبادت و دعا بگذرانیم و دیگر آن که به بیداری چشم قناعت نکنیم زیرا آنچه مهم است بیداری دل و آگاهی و بصیرتی است که انسان را در محضر فرشتگان آسمانی سزاوار فیض و رحمت میکند و پاداشِ نیک الهی را به همراه دارد و پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: کسی که شب قدر را به شب زندهداری بگذراند تا شب قدر آینده عذاب دوزخ از او دور گردد.
شب قدر فرصتی مناسب برای بیداری دلها
حجت الاسلام صادق ایرانی مدیر حوزه علمیه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ضرورت بهره گیری از لیالی قدر، اظهار کرد: بر اساس آنچه که در آیات و روایت آمده شب قدر یکی از شبهای خاص در ماه رمضان است که تقدیر و سرنوشت یک ساله انسان در آن رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه شب قدر فرصتی مناسب برای انسان محسوب میشود، افزود: سرنوشت یک ساله انسان که میتوان سرنوشت ابدی انسان را هم رقم بزند در شب قدر مقدر خواهد شد و بهترین فرصت برای طلب مغفرت و تعیین سرنوشتی مطلوب را خداوند خواستار شد.
مدیر حوزه علمیه استان کرمانشاه بر خاص بودن هدایت در لیالی قدر تاکید و تصریح کرد: در این شبهای قدر خداوند عنایت ویژه خود را به بندگان خود عطا کرده و بهانهای برای بخشش بندگان فراهم آورده که تنها افرادی ارزش آن را میدانند که اهمیت و پیام اصلی شب قدر درک کنند و تصمیم جدی بر تحول عظیم در خود گرفتهاند.
ایرانی در ادامه با اشاره به فضیلت و اعمال خاصه شبهای قدر، بیان کرد: انسان باید در همیشه در پی آن باشد که خود را به امام زمانش به لحاظ خلقی، رفتاری و اعمال شبیه کند و هرچه خود را انسان در این راستا حرکت کند و در پی شبیه شدن و نزدیک شدن به امام زمان خود باشد فضیلت بیشتری را از این شبها دریافت خواهد کرد.
وی ادامه داد: شب قدر اعمال خاص خود را داشته که شامل غسل ابتدای شب قدر، ذکر استغفار، نماز شب قدر، شب زندهداری و دعاهایی مانند خواندن جوشن کبیر است و توصیههای بسیاری در انجام آن صورت گرفته است.
وی با تاکید بر افزایش معرفت انسان و بیدار کردن دلها در شب قدر، خاطر نشان کرد: نکته مهمی که در روایات به طور ویژه به آن توجه شده افزایش سطح معرفت انسان در شبهای قدر است و در حقیقت مذاکره عملی بالاتر از همه اعمال است چراکه به آگاهی، فهم و علم انسان برای درک جهان هستی، وجودیت و حضور امام زمان و فلسفه این شبها کمک بیشتری میکند.
برپایی احیای شب قدر به شرط رعایت دستورالعملهای بهداشتی
حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در خصوص برگزاری مراسم شب قدر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به کم رنگ شدن تأثیرات بیماری کرونا و کاهش میزان تلفات کرونا مقرر است که امسال در تمام مساجد و هیئتها مراسم شب احیا به طور کامل و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی بر پا شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی از جانب شب زندهداران، افزود: کاهش میزان تلفات کرونا دلیل بر عدم رعایت نکات بهداشتی نبوده و همچنان برای پیشگیری از شیوع و شروع موجهای جدید کرونایی در استان کرمانشاه از تمام مردم تقاضا داریم در رعایت دستورالعملهای بهداشتی بی توجه نباشند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از تمام همشهریان خواهشمندیم هنگام شرکت در مراسم شب قدر حتماً از ماسک استفاده کنند و اگر فرزند کم و سن و سال و یا افرادی با بیماری خاص و حساس به همراه دارند نسبت به استفاده ماسک و رعایت فاصلهگذاریها توجه داشته باشند.
احمدی با بیان چند توصیه برای رعایت نکات بهداشتی، تاکید کرد: با توجه به امتداد ویروس کرونا افراد شرکتکننده سجاده، قرآن، مفاتیح و چادر نماز شخصی (مخصوص بانوان) حتماً همراه خود داشته باشند.
شب قدر بهانهای برای پیش گرفتن سیره امیرالمومنین و کمک به ایتام
وی با اشاره به اعلام آمادگی مساجد و مکانهای متبرکه برای اجرای مراسم شب قدر، ادامه داد: امسال مراسم به روال قبل از کرونا به طور کامل تا ساعت نزدیک به اذان صبح برگزار خواهد شد و تمام مساجد برای انجام مراسم شب قدر با رعایت نکات بهداشتی اعلام آمادگی کردهاند.
احمدی ادامه راه و سیره امام علی (ع) را لازم دانست، و گفت: قرار بر این است که مساجد با پیش گرفتن سیره و روش امیرالمومنین علی (ع) امسال برنامه توزیع بستههای کمک معیشتی، سرکشی به خانوادههای نیازمند و ایتام را با کمک گروههای جهادی در دستور کار خود قرار داده و پیگیری کنند.
۱۵ بقعه متبرکه پذیرای شب زندهداران شب قدر
حجت الاسلام محمد صالحی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: بر اساس تصمیم و مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا تمام مساجد و اماکن متبرکه اعم از حسینیهها و بقاع متبرکه امسال مراسم مجاز به برگزاری مراسم شبهای احیا هستند.
وی با اشاره به بازگشایی و آمادگی مساجد و بقعه متبرکه برای برگزاری مراسم، افزود: احیای شب قدر در ۱۵ بقعه از بقاع متبرکه استان کرمانشاه از شب نوزدهم تا شب ۲۳ رمضان برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان برگزاری مراسم احیا با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی، تصریح کرد: برنامههای شبهای قدر سخنرانی، مداحی توسط مداحان اهل بیت (ع)، قرآن به سر گرفتن، قرائت دعای جوش کبیر، زیارت عاشورا، به جا آوردن سه شبانه روز نماز قضا است.
صالحی با اشاره به مکانهای مهم برگزاری مراسم احیا، خاطر نشان کرد: بقاع متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) طاق بستان، امامزاده سیده فاطمه (س) و مسجد و زیارتگاه صاحب الزمان (عج) از جمله بقاع متبرکی است که در کرمانشاه مراسم شب قدر را خواهند داشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ادامه داد: امامزاده احمد (ع) سنقر، امامزاده ابراهیم (ع) کنگاور، امامزاده باقر (ع) بیستون و احمد بن اسحاق (ره) سرپلذهاب را از جمله بقاع متبرکهای است که مراسم احیای شبهای قدر به صورت ویژه در شهرستانها برگزار خواهد شد.
وی خاطر تاکید کرد: ویژه برنامه شبهای قدر در حرم مطهر احمدبن اسحاق (ره)، امامزاده احمد (ع) سنقر و امامزاده ابراهیم (ع) طاق بستان به صورت زنده از شبکه زاگرس پخش خواهد شد.
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