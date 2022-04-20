مطالبه به حق ۳۷ ساله مردم منطقه سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای جامع عمرانی رشت با اشاره به اینکه معضل امروز سراوان ناشی از سهل انگاری و عدم تحقق وعده‌های مکرر در ساماندهی این منطقه است، اظهار کرد: دولت سیزدهم در راستای جبران کم کاری دولت‌های گذشته، مصمم به حل اساسی مشکلات لوندفیل سراوان می‌باشد.

فرماندار رشت با تاکید بر اهمیت تفکیک از مبدا زباله و نقش مهم شهرداران، بخشداران و دهیاران در انجام این امر و نیز ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان صاحب ایده و شرکت‌های دانش بنیان در مدیریت زباله شهرها و روستاها، اضافه کرد: طی ۳۷ سال گذشته شاهد انباشت زباله در این منطقه بوده‌ایم.

امام پناهی با بیان اینکه اراده دولت و مسئولان استانی بر حل این معضل است، گفت: با هر گونه کوتاهی در حل معضل زباله منطقه سراوان برخورد می‌شود.

وی با اشاره به مطالبه به حق مردم منطقه سراوان، ادامه داد: طی سال‌های گذشته مردم این منطقه بارها شاهد وعده‌های عملی نشده بودند و امروز دیگر اعتماد نمی‌کنند.

فرماندار رشت به افزایش ظرفیت کودآلی از بازیافت ۲۵۰ تن زباله به ۱۰۰۰ تن اشاره کرد و افزود: باید یک مکان جدید منطقه با معیارهای محیط زیست و شاخص‌های اعلام شده برای تسریع در تعطیلی منطقه دپوی زباله سراوان هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان باید پاسخگو باشند، گفت: دستگاه قضائی در مسئله قصور و کوتاهی مدیران پیشین در موضوع سراوان ورود کرده و با هر کس در هر جایگاه که مسبب بی اعتمادی مردم به وعده مسئولان بوده برخورد می‌شود.

فرماندار رشت با اشاره به لزوم جلوگیری از تخلفات و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه کار، اظهار کرد: باید با همکاری و مدیریت واحد از تغییر کاربری اراضی جنگلی، ساحلی و شالیزاری جلوگیری شود و شهروندان عزیز هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند.

امام پناهی با بیان اینکه همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها در جلوگیری از تصرف و تغییر غیرمجاز کاربری لازم و ضروری است، اضافه کرد: جهاد کشاورزی، دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، بخشداران، دهیاران و سایر دستگاه‌های مسئول با جدیت در مقابله با تصرف و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جنگلی، ساحلی و کشاورزی به عنوان سه مشخصه اصلی گیلان اقدام می‌کنند.

فرماندار رشت با اشاره به هوشیاری و اقدام به موقع دهیاران در گزارش تخلفات تغییرات غیر مجاز کاربری به خصوص در اراضی ساحلی، ادامه داد: در صورت اعلام موارد تخلف از سوی دهیاران دستگاه‌های مسئول در اسرع وقت به موضوع ورود و نسبت به ممانعت از تصرف غیرقانونی و جلوگیری از ادامه ساخت و ساز غیرمجاز اقدام به تشکیل پرونده و ارجاع مراتب به مراجع ذی‌ربط اقدام شود.