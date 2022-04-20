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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

شب های احیا در خراسان شمالی هیئت کجا برویم؟

شب های احیا در خراسان شمالی هیئت کجا برویم؟

بجنورد- هیئت های خراسان شمالی در شب های قدر آماده پذیرایی از عزاداران هستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با آغاز ایام شب‌های قدر، مراسم احیای این شب‌ها در سراسر خراسان شمالی برگزار می‌شود.

هیئت‌های مختلف از روز گذشته اطلاعیه مراسم خود را منتشر کرده اند.

اکنون بناست در نقاط مختلف خراسان شمالی مراسم شب‌های قدر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود که در ادامه برخی از این مکان‌ها را معرفی می‌کنیم.

هیئت یا فاطمه الزهرا بجنورد

مکان: دانشگاه پیام نور بجنورد

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

مداح: محمدرضا ایزی

سخنران: حجت الاسلام سید صادق رمضانیان

هیئت حسین جان بجنورد

مکان: کوچه گرمه ای، حسینیه حضرت ام البنین

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

سخنران: حجت الاسلام سید محمد افشین فر

مداحان: سید جواد گوهری، احسان نعیمی

هیئت متوسلین قمر بنی هاشم

مکان: آشخانه؛ خیابان کاشانی

زمان: شب‌های قدر به مدت ۵ شب از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

سخنران: حجت الاسلام مهدی الهی فرد

مداح: قدرت بادپروا و حسین محراب

هیئت الهادی بجنورد

مکان: مسجد امام حسن عسکری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

مداح: سید باقر سیدی زاده

هیئت رقیه جان بجنورد

مکان: مسجد انقلاب

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

مداح: حسین محراب

سخنران: حجت الاسلام خزائلی

هیئت محبان اهل بیت

مکان: گلزار شهدای گمنام بجنورد

زمان: شب‌های قدر ساعت ۲۱

سخنران: حجت الاسلام ولی زاده

مداحان: سید جواد گوهری، علی قدوسی، امیرحسین نامداری

هیئت زوارالزهرا

مکان: اسفراین، خیابان امام خمینی، آستان امامزاده سید جعفر

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

سخنران: حجت الاسلام آلوستانی، حجت الاسلام قلی زاده

مداح: محمود محمدی، مسعود یحیی آبادی

هیئت حسینیه رضوان

مکان: بجنورد، حسینیه رضوان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

سخنران: حجت الاسلام مرتضوی

مداح: جواد پاکدل

هیئت الرضا

مکان: راز، حسینیه حضرت ابوالفضل

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

سخنران: حجت الاسلام ناد علی زاده

مداح: سید حسن یوسفیان

هیئت امامزاده نقی الهادی

مکان: شیروان، امامزاده نقی الهادی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱

سخنران: حجت الاسلام هدایتی

مداح: سعید اسماعیلی

هیئت مکتب العباس

مکان: گرمه، زینبیه مرحوم شهسواری

سخنران: حجت الاسلام حسن نژاد

مداح: علی اکبر مرتضی زاده

هیئت المهدی دانشگاه بجنورد

مکان: دانشگاه بجنورد

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

سخنران: حجت الاسلام علی اسماعیلی، حجت الاسلام مهدی مهرپویان

هیئت صاحب الزمان بجنورد

مکان: حسینیه هاشمی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

سخنران: حجت الاسلام سید علی هاشمی

مداح: محمد ایزانلو

کد مطلب 5471630

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