۷۹ مبتلای جدید کرونا در اصفهان شناسایی شد/ فوت یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز سه شنبه ۳۰ فروردین تا امروز ۳۱ فروردین تعداد ۵۹۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۷۹ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۵۳ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۲۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۳۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۶۱ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته موارد فوت شده ناشی از کرونا یک نفر گزارش شده که مشکوک به کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۰۱ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸۷ هزار و ۵۵۷ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۳۲۴ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۶۵۶ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۶۶۸ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۳۷ هزار و ۹۶۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.