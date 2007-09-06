دعا نقش مهمی در پالایش روح انسان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردارسرتیپ دوم پاسدار احمد سلیم آبادی امروز در نشست اعضای هیئت رزمندگان اسلام استان مرکزی با بیان اینکه دعا موجب تقویت فرهنگ مهدویت در جامعه است گفت: حضور در برنامه های جمعی معنوی نیز باعث می شود انسان به خدا بیش از پیش به نزدیک شود.
وی افزود: دعای ندبه که هرصبح جمعه قرائت میشود با داشتن مضامین بلند عرفانی و دینی زمینه انتظار سازنده را در مردم تقویت میکند.
سلیم آبادی افزود: پوشش رسانهای این دعا نیز باعث شده که قلب و ذهن همه مسلمانان به ویژه در روز جمعه معطوف وجود مقدس امام زمان (عج) شود.
مراسم دعای ندبه این هفته کشور به همت هیات رزمندگان اسلام استان مرکزی، در جوار قبور مطهر شهیدان گمنام مصلای بیتالمقدس اراک باسخنرانی حجتالاسلام سیداحمد خاتمی عضو مرکزی مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران برگزار میشود.
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