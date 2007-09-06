  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۱۱

دعا نقش مهمی در پالایش روح انسان دارد

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج استان مرکزی گفت: انس بادعا به ویژه دعای ندبه‌ باعث پالایش روحی و روانی انسان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردارسرتیپ دوم پاسدار احمد سلیم‌ آبادی امروز در نشست اعضای هیئت رزمندگان اسلام استان مرکزی با بیان اینکه دعا موجب تقویت فرهنگ مهدویت در جامعه است گفت: حضور در برنامه های جمعی معنوی نیز باعث می شود انسان به خدا بیش از پیش به نزدیک شود.

وی افزود: دعای ندبه که ‌هرصبح جمعه ‌قرائت می‌شود با داشتن مضامین بلند عرفانی و دینی زمینه انتظار سازنده را در مردم تقویت می‌کند.

سلیم آبادی ‌افزود: پوشش رسانه‌ای این دعا نیز باعث شده که قلب و ذهن همه مسلمانان به ویژه در روز جمعه معطوف وجود مقدس امام زمان (عج) شود.

مراسم دعای ندبه این هفته کشور به همت هیات رزمندگان اسلام استان مرکزی، در جوار قبور مطهر شهیدان گمنام مصلای بیت‌المقدس اراک باسخنرانی حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی عضو مرکزی مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران برگزار می‌شود.‬

کد مطلب 547169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها