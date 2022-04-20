تحقق ۱۱۱ درصدی تعهد اشتغال شهرستان دزفول در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: در سال گذشته سهمیه اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دزفول در سامانه «رصد» یک هزار و ۵۲۴ نفر بود که با همت دستگاه‌ها و ادارات یک هزار و ۶۹۱ مورد اشتغال معادل ۱۱۱ درصد از میزان تعهد محقق شد.

وی با اشاره به تاکید دولت و مجلس به موضوع اشتغال و برنامه دولت برای ایجاد یک میلیون اشتغال در کشور، افزود: به نسبت افزایش میزان تعهد اشتغال، اعتبارات خوبی نیز توسط دولت در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی دزفول تصریح کرد: در حال حاضر میزان تعهد اشتغال استان و شهرستان‌ها اعلام رسمی نشده است اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته سهمیه تعهد اشتغال خوزستان برای سال جاری ۶۰ هزار اشتغال خواهد بود؛ بنابراین میزان سهمیه اشتغال شهرستان دزفول در سال جدید ۳ برابر سهمیه سال گذشته و حدود چهار هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار اشتغال خواهد بود.

ظفری تاکید کرد: باید با تمام توان تلاش کنیم تا بتوانیم تعهد و سهمیه اشتغال امسال را نیز به خوبی محقق کنیم.

وی با بیان اینکه سهمیه اعتبارات اشتغال خانگی شهرستان در سال قبل ۵ میلیارد تومان بوده است، افزود: ۷۱ نفر برای دریافت ۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان از این تسهیلات معرفی شده‌اند اما تاکنون ۵۰ درصد این اعتبار جذب شده است.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی دزفول بیان کرد: اعتباری در حوزه فرهنگ، هنر، سلامت، ورزش و تربیت بدنی نیز در نظر گرفته شده که لازم است اداراتی که در این زمینه دارای طرح‌های شاخص هستند با حضور در اداره کار شهرستان به تشریح طرح خود بپردازند.

ظفری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به تولید دانش بنیان و نام گذاری سال در این خصوص، عنوان کرد: کمیته توسعه اشتغال دانش بنیان با همکاری مرکز رشد دانشگاه آزاد تشکیل می‌شود که زیرمجموعه شورای اشتغال خواهد بود. هدف از تشکیل این کمیته کمک به توسعه شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فناور و همچنین استفاده از ایده‌های آنها است.

وی با اشاره به وجود ۶ مرکز رشد در دزفول، گفت: رئیس این کمیته معاون برنامه‌ریزی، فرماندار و دبیری آن بر عهده رئیس اداره کار خواهد بود و ضمن اینکه اعضای مراکز رشد و رؤسای دانشگاه‌ها در این کمیته حضور خواهند داشت.

علی کرمی، معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول در این جلسه اظهار کرد: ۱۴۰ طرح کشاورزی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ در سامانه «سیتا» ثبت شده است که ۲۴ طرح نهایی و برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند.

وی خواستار افزایش تعامل بانک‌ها با دریافت کنندگان تسهیلات شد و گفت: ۹ طرح نیز در انتظار تأیید از سوی کارگروه استانی است.