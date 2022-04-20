به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان با بیان اینکه سازمان‌ها و نهادها در زمینه جمع آوری و نحوه استفاده از زکات نباید جزیره‌ای عمل کنند، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مکمل هم بوده و هر یک به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه زکات فطریه و زکات دو مقوله جدا هستند، افزود: فتوای همه مراجع به این موضوع تاکید دارد که زکات فطریه فقط باید در بحث معیشت استفاده شده و نباید در حوزه‌های دیگری هزینه شود.

خاتمی ادامه داد: زکات صدقه، سلامت است، حتی روایت‌هایی نیز در این خصوص وجود دارد که اشاره می‌کند برای سلامتی کودک در رحم مادر هم زکات و صدقه داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در این خصوص بسیار کم است، گفت: در راستای‌ فرهنگ‌سازی باید از فضای مجازی و پتانسیل‌های مدارس و دانشگاه‌ها بهره کافی را برد.

خاتمی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی‌ها و فرهنگ‌سازی خصوصاً در حوزه‌های دینی، افزود: رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری در بالا رفتن مشارکت خیرین می شود.

وی ادامه داد: در بحث گلریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، زمانی که صدا و سیما وارد عمل شد، ارقام جمع‌آوری شده به طور غیرمنتظره‌ای بالا رفت.