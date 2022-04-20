به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان با بیان اینکه سازمانها و نهادها در زمینه جمع آوری و نحوه استفاده از زکات نباید جزیرهای عمل کنند، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مکمل هم بوده و هر یک به خوبی وظایف خود را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه زکات فطریه و زکات دو مقوله جدا هستند، افزود: فتوای همه مراجع به این موضوع تاکید دارد که زکات فطریه فقط باید در بحث معیشت استفاده شده و نباید در حوزههای دیگری هزینه شود.
خاتمی ادامه داد: زکات صدقه، سلامت است، حتی روایتهایی نیز در این خصوص وجود دارد که اشاره میکند برای سلامتی کودک در رحم مادر هم زکات و صدقه داده شود.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در این خصوص بسیار کم است، گفت: در راستای فرهنگسازی باید از فضای مجازی و پتانسیلهای مدارس و دانشگاهها بهره کافی را برد.
خاتمی با اشاره به اهمیت رسانهها در اطلاع رسانیها و فرهنگسازی خصوصاً در حوزههای دینی، افزود: رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری در بالا رفتن مشارکت خیرین می شود.
وی ادامه داد: در بحث گلریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، زمانی که صدا و سیما وارد عمل شد، ارقام جمعآوری شده به طور غیرمنتظرهای بالا رفت.
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