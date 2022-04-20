به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش «طلایه‌داران زکات» با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، محسن منصوری استاندار تهران و ائمه جمعه و جماعات شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.



رئیس کمیته امداد در این همایش با قدردانی از مودیان زکات و مردم نیکوکار گفت: سال گذشته بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری شد.



بختیاری از رشد ۳۳ درصدی زکات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ خبر داد و اظهار کرد: بیش از هزار میلیارد تومان از این منابع, از محل زکات مستحب دریافت شده است.



دبیر شورای زکات کشور با بیان اینکه این مبلغ در قالب زکات واجب، زکات مستحب، زکات فطریه، کفارات و رد مظالم جذب شده است، افزود: براساس آمار، ۸۳ درصد از این مبلغ صرف امور معیشتی مددجویان و خانواده‌های نیازمند شده و مابقی در امور عمرانی مناطق محروم هزینه شده است.



رئیس کمیته امداد با اشاره به شفافیت کمیته امداد در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی تاکید کرد: به زودی داشبورد مدیریتی زکات در اختیار مسئولان مربوطه و ائمه جماعات قرار می‌گیرد که در این سامانه به صورت شفاف، منابع و مصارف زکات اعلام خواهد شد.

