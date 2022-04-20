فعالیت شورای زکات در روستاهای لامرد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسین زاده ظهر چهارشنبه در شورای زکات شهرستان لامرد، گفت: حضرت علی (ع) هنوز در بین مسلمانان گمنام است و هنوز به درستی شناخته نشده و نهج البلاغه نیز جزئی از اوصاف امیرالمومنین است که باید مطالعه و به آن توجه جدی تر کرد.

وی افزود: اگر اعمال سلیقه در قانون انجام نشود خیلی از امورات به پیش خواهد رفت. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد زکات اظهار داشت: فریضه عظیم زکات نیز همانند نماز به مجاهدتی خستگی ناپذیر و تلاش گرانی صادق و دل سوز نیازمند است و امید است این عزیزان در این مسیر گام نهند و از خود صدقه جاریه به جا بگذارند.

وی تصریح کرد: مطابق با بند هفتم آئین نامه زکات کشور که آئین نامه اجرایی آن به صورت قانون درآمده است باید توجه کرد. رئیس شورای زکات شهرستان لامرد اظهار کرد: در شبکه زکات باید شورای زکات شهرستان، بخش‌ها و روستاها را فعال کرد.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی شورای زکات الزامی است و همایش‌های علمی پژوهشی انجام شود. حسین زاده افزود: مردم ما مردمی مؤمن هستند و در پرداخت زکات باید الویت ها را بررسی کرد و آنان را ساماندهی کرد.

در ادامه دبیر شورای زکات شهرستان لامرد ضمن تشکر از اعضای شورای زکات شهرستان و ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: پرداخت زکات مطابق با فرهنگ غنی و اعتقادات مردم منطقه سازگاری ندارد، و انتظار این است کشاورزان و پرداخت کنندگان زکات فعال‌تر شوند.

مرتضی علوی گفت: رسیدن به پرداخت زکات واقعی با توجه به جمعیت و کاشت و برداشت‌ها خیلی پایین است و در جمع آوری زکات یک اداره به تنهایی نمی‌تواند جمع آوری کند و اعضا باید کمک دهند که زکات خوب و قابل توجهی را جمع اوری کنیم.

وی افزود: یک کمیته تخصصی تشکیل، و زکات فطریه را جمع آوری و آن را متمرکز کنیم تا به دست مستحقین برسانیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لامرد اظهار داشت: پروژه زکات شناسایی و خیرین را پای کار آوردیم، و مبلغین زکات تشکیل پرونده و با ما همکاری می‌کنند.

وی افزود: بخشداران از طریق فرمانداری و هماهنگی با دهیاران زکات فطریه را در سراسر شهرستان جمع آوری کنند.

در این رهگذر مهندس محمدی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: بیشتر کشاورزان به پرداخت زکات اعتقاد دارند، و باید اعتماد کشاورزان را جلب کرد.

وی گفت؛ جهاد کشاورزی در کنار کشاورزان است و باید شورای بخش و روستا را فعال کرد.

وی گفت: بانک اطلاعاتی در اختیار داریم که افراد را تشویق به پرداخت زکات کنیم.

در ادامه، بهرام اللهیاری معاون فرماندار شهرستان لامرد بر فعال سازی و آگاهی بخشی به کشاورزان در حوزه اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: باید در حوزه اطلاع رسانی فعال شد تا بشود کار فرهنگی و عام المنفعه را انجام دهیم.