به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد ظهر چهار شنبه در کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: انجام تمهیدات لازم نسبت به برقراری تعادل بین بازار و مردم امری ضروری است زیرا موجبات آرامش در سطح بازار را فراهم میآورد.
استاندار خراسان شمالی گفت: توزیع به موقع و دقیق اقلام اساسی در روزهای پایانی سال گذشته نشان از انسجام و همدلی تمام مدیران متولی استان دارد که منجر به برقراری آرامش بازار نوروزی شد.
وی افزود: در کنار انجام نظارت و بازرسیها باید سامانهای جهت اطلاع رسانی مردم از قیمت کالاهای اساسی طراحی شود تا بدین طریق شاهد سهولت کار در حوزه کنترل قیمتها باشیم.
حسین نژاد با تاکید بر اینکه با طراحی سامانه فوق شاهد برقراری عدالت خواهیم بود، گفت: با راه اندازی این سامانه و آگاهی مردم از درج قیمتها در حق کسی اجحافی صورت نمیگیرد.
استاندار خراسان شمالی بر برگزاری مستمر جلسات ستاد تنظیم بازار در سطح استان و شهرستانها تاکید کرد و افزود: با برگزاری منظم این جلسات میتوان تصمیمات مهم، اثرگذار و کلیدی را در حوزه بازار اتخاذ کرد.
وی افزود: با شفافیت در آنالیز قیمتها میتوان در کمترین زمان ممکن اطلاع رسانیهای لازم در حوزه اقلام را به مردم انجام داد.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر جلوگیری از وجود قیمتهای متناقض گفت: با انجام نظارتهای دقیق از سوی دستگاههای متولی استان نباید شاهد قیمتهای متناقض در سطح بازار باشیم.
محمد رضا حسین نژاد از تعزیرات به عنوان رکن مهم در کنترل قیمتها یاد کرد و گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی جلوگیری از هرنوع تخلف در حوزه بازار است لذا بازوی قدرتمند دولت در برخورد با تخلفات نیز هستند.
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