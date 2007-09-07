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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

اتحاد و یکدلی بین متولیان صنعت چاپ بزرگترین رمز موفقیت این صنعت است

اتحاد و یکدلی بین متولیان صنعت چاپ بزرگترین رمز موفقیت این صنعت است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه صحافان تهران گفت: اتحاد و یکدلی بین اتحادیه های صنعت چاپ بزرگترین رمز موفقیت این صنعت است.

جلیل غفاری در حاشیه جشنواره صنعت چاپ در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد  افزود: وجود نا هماهنگی در بین سه اتحادیه لیتوگرافان، صحافان و چاپ خانه داران، نارسایی هایی را به صنعت چاپ تزریق کرده است.
 
وی با تاکید بر آنکه اتحادیه صحافان زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه اتحادیه ها قدرت اجرایی ندارند و تنها در صدور مجوز به صادر کنندگان و تولید کنندگان فعالیت می کنند که این مسئله مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است .
 
غفاری با انتقاد به اینکه متاسفانه بر روی مواد اولیه هیچ  نظارتی صورت نمی گیرد، یادآور شد: در کشور ما چه از سوی دولت و چه از سوی اتحادیه ها بر روی مواد اولیه نظارتی صورت نمی پذیرد که این امر نیازمند همت جدی مسئولین است.
 
وی در خصوص عدم اجرای بند ( ل) ماده 139 مبنی بر معافیت مالیاتی چاپخانه های دارای مجوز عنوان کرد: من معتقدم باید معافیت مالیاتی در خصوص آن دسته از چاپخانه دارانی که فعالیت صنعتی و تجاری می کنند اعمال شود چرا که حمایت از آنان اقتصاد کشور را بارور می سازد.
 
وی برگزاری جشنواره صنعت چاپ را گامی موثر در این صنعت دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در دولت نهم از کارشناسانی که واقف به صنعت چاپ هستند استفاده شده است این امر فالی نیک برای این صنعت است.

کد مطلب 547176

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