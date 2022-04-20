سفر نخست وزیر لبنان به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع لبنانی از سفر فردا نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور به عربستان و متعاقب آن سفر او به چند کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از تعطیلات عید فطر خبر دادند.

روزنامه الجمهوریه لبنان در این باره اعلام کرد که نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان فردا پنجشنبه برای دیدار با مقامات عربستان به این کشور سفر خواهد کرد.

این روزنامه اشاره کرد که نخست وزیر لبنان فردا و پس از نشست هیئت دولت به ریاض خواهد رفت تا ضمن ادای مناسک عمره با شماری از مقامات بلندپایه عربستان دیدار کند.

الجمهوریه همچنین گزارش داد که میقاتی پس از تعطیلات عید فطر نیز در یک سفر بیش از یک هفته ای به امارات، کویت و عمان سفر خواهد کرد و موعد نهایی سفرش به بحرین هنوز مشخص نیست.

نجیب میقاتی پیشتر در ضیافت افطاری سفیر عربستان در بیروت، از سفر قریب الوقوع خود به عربستان در ماه رمضان خبر داده بود.