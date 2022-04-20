اجرای ۱۰ هزار طرح عمرانی برکت در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترکمانه با اعلام این خبر و در تشریح اقدامات جدید این بنیاد در حوزه عمرانی گفت: امسال تکمیل و ساخت ۱۰ هزار پروژه عمرانی و زیربنایی را در مناطق روستایی و محروم سراسر کشور در دستور کار داریم که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری کامل خواهند رسید.

وی در تشریح جزئیات پروژه‌های عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در سال جاری اظهار داشت: ۱۰ هزار پروژه در دستور کار شامل بیش از ۸ هزار واحد مسکونی محرومان، ۲۰۰ مدرسه، ۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی و مذهبی، ۷۰۰ طرح آبرسانی، احیای ۶۰۰ رشته قنات و ۳۰ مرکز بهداشتی و درمانی می‌شود.

مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: این طرح‌ها در ۳۱ استان کشور اجرا می‌شود و ۴ هزار و ۵۰۰ روستا تحت پوشش فعالیت‌های بنیاد در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی قرار دارند.

ترکمانه با اشاره به فعالیت‌های بنیاد برکت در حوزه عمرانی بیان کرد: بنیاد نسبت به ساخت و تکمیل ۵۸ هزار و ۷۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی شامل مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، دارالقرآن، آزمایشگاه، مسجد، پایگاه اورژانس، مصلی، خانه بهداشت، حوزه علمیه، خانه عالم، مرکز تجهیزات پزشکی، پایگاه سلامت، مرکز بهداشت، مرکز جامع سلامت، احداث پل، راه‌سازی و آب‌رسانی در مناطق محروم و روستایی کشور تعهد دارد که از این تعداد، ۴۸ هزار و ۸۰۰ طرح را تکمیل و به بهره‌برداری رسانده است.

وی افزود: مجموع سهم بنیاد برکت برای ۵۸ هزار و ۷۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی تعهد شده بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد علاوه بر راه‌اندازی نهضت اشتغال‌زایی با هدف محرومیت‌زدایی، توسعه و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم و روستایی کشور به عنوان رسالت و مأموریت اصلی خود، فعالیت‌های گسترده‌ای را نیز در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی در این مناطق دارد.