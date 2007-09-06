برگزاری جشنواره های ملی صنعت چاپ را به تعالی می رساند

حسین حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: صنعت چاپ از صنایع زیر بنایی کشور به شمار می رود که متاسفانه از نظر مسئولان ناشناخته باقی مانده است و کسی این صنعت را با توجه به اهمیت ویژه ای که دارد درک نکرده است .



وی با اشاره به فراموش شدن صنعت چاپ خاطر نشان کرد: اگر به این صنعت توجه خاص و ویژه ای نشود در مدت کوتاهی مشکلات بیشتری گریبانگیر آن خواهد شد زیرا چاپ یکی از محورهای کلیدی است که به واسطه آن روزنامه ها، مجلات و کتاب ها منتشر می شوند.



حسین پور وزارت ارشاد را متولی این صنعت خواند و یادآور شد: ما وزارت ارشاد را به عنوان متولی خود دانسته و به آن احترام می گذاریم و انتظار داریم ما را بیشتر حمایت کند.



مدیرعامل شرکت چاپ و نشر طلا کوب با اشاره به ماده ل 139 معافیت مالیاتی خاطر نشان کرد: طبق این ماده که در مجلس نیز تصویب شده چاپخانه هایی که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند باید از پرداخت مالیات معاف باشند این در حالی است که هنوز این قانون در مورد ما عملی نشده است .



وی با ابراز خرسندی از برگزاری هفتمین جشنواره صنعت چاپ در مشهد بیان داشت: امیدواریم جشنواره صنعت چاپ که امسال قرعه آن به نام مشهد افتاده است در شان وزارت ارشاد به عنوان مجری و متولی آن باشد و به توسعه و تعالی هر چه بیشتر این صنعت در ایران بیانجامد.