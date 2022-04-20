  1. استانها
  2. قم
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۴۲

سارقان طلاهای ویترین یک طلافروشی در قم را سرقت کردند

سارقان طلاهای ویترین یک طلافروشی در قم را سرقت کردند

قم-فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: سارق فرصت طلب با استفاده از غفلت فروشنده هنگام چیدن ویترین طلافروشی وارد مغازه شده و با تهدید اقدام به سرقت طلاهای ویترین طلافروشی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری اظهار داشت: ساعت ۱۱:۳۰ امروز، ۲ نفر سارق فرصت طلب با استفاده ازغفلت فروشنده هنگام چیدن ویترین طلافروشی وارد مغازه شده و با تهدید اقدام به سرقت طلاهای ویترین طلافروشی کردند و با یک دستگاه خودرو سرقتی متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر و تحقیقات اولیه جهت شناسایی سارقین آغاز شده و در حال پیگیری است و نتیجه اقدامات پلیس متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد

وی افزود: با توجه به اینکه پلیس دائماً به کلیه طلافروشی‌ها تذکرات، هشدارها و توصیه پلیسی را برای ایمنی مغازه خود و حفظ اموالشان ارائه کرده اما محل مذکور دارای تجهیزات ایمنی کاملی جهت پیشگیری از سرقت نبوده که همین امر باعث سهولت سرقت شده است.

کد مطلب 5471808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها