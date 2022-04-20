سارقان طلاهای ویترین یک طلافروشی در قم را سرقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری اظهار داشت: ساعت ۱۱:۳۰ امروز، ۲ نفر سارق فرصت طلب با استفاده ازغفلت فروشنده هنگام چیدن ویترین طلافروشی وارد مغازه شده و با تهدید اقدام به سرقت طلاهای ویترین طلافروشی کردند و با یک دستگاه خودرو سرقتی متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر و تحقیقات اولیه جهت شناسایی سارقین آغاز شده و در حال پیگیری است و نتیجه اقدامات پلیس متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد

وی افزود: با توجه به اینکه پلیس دائماً به کلیه طلافروشی‌ها تذکرات، هشدارها و توصیه پلیسی را برای ایمنی مغازه خود و حفظ اموالشان ارائه کرده اما محل مذکور دارای تجهیزات ایمنی کاملی جهت پیشگیری از سرقت نبوده که همین امر باعث سهولت سرقت شده است.