به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه "پرینستون" دریافته اند از هم باز کردن یک فیلم پلیمری و تبدیل آن به دو لایه به ساخت چارچوی های نانویی اپتیکی منجر می شود که از آنها می توان در ساخت DVD ها و حسگرهای زیستی استفاده کرد.

معمولا برای ساخت سیستم های جدید و موثر به فکر کمتر کسی خطور می کند که از تکنیک لایه سازی و جداسازی استفاده کند اما دانشمندان دانشگاه پرینستون دریافته اند این نگرش می تواند در ساخت نانو تجهیزات اپتیکی موثر باشد.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، در گزارشی که در Nature Nanotechnology منتشر شده است، دانشمندان دانشگاه پرینستون از ارایه تکنیکی خبر داده اند که طی آن فیلم پلیمری بین دو ویفر سیلیکنی شکننده و باریک فشرده یا "ساندویچ" شده و سپس در قالب لایه هایی از هم جدا می شوند تا در نهایت چارچوب ها (شبکه) های نانویی تولید شود.

به گفته پروفسور "استفان کو" از اساتید برجسته دانشگاه پرینستون، این فناوری نوین، تکنیکی ارزان قیمت برای ساخت شبکه های با کیفیت عالی محسوب می شود.