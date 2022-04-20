به گزارش خبرگزاری مهر داراب بیرنوندی با اعلام این مطلب که الگوی مصرف مشترکین آب استان قزوین ۱۴ مترمکعب در ماه است اظهار کرد: در سال گذشته ۵۲ درصد مشترکین استان قزوین الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ادامه داد: با توجه به بروز خشکسالی‌های پی در پی و روند افزایشی مصرف آب در سال‌های اخیر، چاره‌ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد و افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرف است تا آنان را به سمت اعمال صرفه جویی سوق دهد.

بیرنوندی تصریح کرد: با توجه به بودجه ۱۴۰۱، از محل وجوه واریزی به خزانه دولت، مراتب صرف پروژه‌های تأمین آب آشامیدنی خواهد شد و در این زمینه دولت به دنبال اعمال عدالت و مدیریت بر منابع محدود آب است.

این مسئول تبیین کرد: دولت در راستای واقعی نمودن قیمت تمام شده آب، تعرفه‌های جدیدی وضع کرده که شامل افزایش قیمت پلکانی برای مشترکین پرمصرف می‌باشد ولی مشترکینی که مطابق با الگوی مصوب مصرف می‌کنند، نگران آب بها خود نباشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب به عنوان راهکار نهایی، امکان برخورداری همگان از نعمت آب را فراهم کرده و حیات فرزندانمان را نیز تضمین می‌کند.