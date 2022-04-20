به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صالحی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان در محل دفتر امام جمعه زنجان، گفت: یکی از شئون حاکم اسلامی بحث جمعآوری زکات و رسیدگی به امور فقرا است.
وی با بیان اینکه زکات یکی از ارکان دینساز است، اظهار داشت: ۸۰ درصد زکات باید در امور نیازمندان و معیشتی هزینه شود.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، با بیان اینکه طی سال گذشته بخش اعظمی از زکات در حوزههای مسکن، جهیزیه و معیشت هزینه شد، گفت: طی سال گذشته بیش از ۴۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان زکات جمعآوری شد که نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.
صالحی با اشاره به اینکه از ۶۵۶ روستای استان زکات جمعآوری شده است، ابراز داشت: در بحث مصرف سعی بر این است افراد بیشتری تحت پوشش قرار گیرند.
وی افزود: در این زمینه باید تحلیلی عمل شده و زکات هر محل در همان منطقه هزینه شود و طی سال گذشته استان زنجان جزو سه استان برتر کشور در بحث جمعآوری زکات بود.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به عید فطر، رسانهها و صدا و سیما فرهنگسازی و آگاهسازی بیشتری با موضوع زکات خصوصاً زکات فطریه انجام دهند.
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