تیم ملی دوچرخه سواری ایران به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک در سومین روز مسابقه‌ های دوچرخه ‌سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا در تایلند در رشته‌ مدیسون که در 80 دور به مسافت 30 کیلومتر برگزار شد، تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به یک مدال برنز دست یافت.

در این ماده مهدی سهرابی و ایرج زرگری دو نماینده ایران در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بودند که پس از تیم های کره جنوبی و چین در مکان سوم قرار گرفتند.

همچنین صبح امروز در رقابتهای قسمت سرعت تیمی، ایران به مدال برنز دست یافت.

امیر زرگری در روز دوم این مسابقات در ترکیب تیم ملی کشورمان در رشته چهار کیلومتر تعقیبی تیمی به مدال نقره نیز دست یافته بود.

این دوچرخه سوار شایسته استان مرکزی روز دوشنبه در رقابت های چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی سوم شد.

بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از 12 شهریور ماه در رشته های پیست آغاز شده و به مدت یک هفته در تایلند ادامه می یابد.